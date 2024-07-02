Чи можна заряджати смартфон швидкою зарядкою та які будуть наслідки від цього

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Розуміння швидкої зарядки

Технологія швидкого заряджання дозволяє користувачам значно скоротити час, необхідний для заряджання їх пристроїв. Такі бренди як Qualcomm зі своїм Quick Charge, а також компанії Apple і Samsung розробили власні технології швидкої зарядки, які обіцяють перезаряджати акумулятори за лічені хвилини, а не годинни.

Швидкі зарядки збільшують потужність, що подається на пристрій, що вимірюється у ватах (Вт). Традиційні зарядні пристрої зазвичай забезпечують потужність 5 Вт, тоді як швидкі зарядні пристрої можуть пропонувати потужність від 15 до 100 Вт або навіть більше.

Збільшений потік енергії прискорює хімічні реакції всередині літій-іонних акумуляторів, які зазвичай використовуються в смартфонах, дозволяючи їм заряджатися швидше.

Науковий погляд на деградацію акумуляторів

Літій-іонні акумулятори, що є стандартом у сучасних смартфонах, згодом втрачають свої властивості з низки причин. До них відносяться кількість циклів заряджання, вплив екстремальних температур і швидкість подачі струму під час заряджання.

Згідно зі звітом Battery University, висока швидкість заряджання може призвести до більшого виділення тепла, що є головним ворогом довговічності акумулятора. Тепло прискорює деградацію електроліту та інших матеріалів усередині акумулятора, що призводить до зменшення його ємності та терміну служби.

Крім того, дослідження показало, що швидке заряджання може призвести до підвищеного навантаження на електроди акумулятора, викликаючи їх швидке старіння. Хоча швидка зарядка зручна, вона потенційно може скоротити загальний термін служби акумулятора приблизно на 20-30 відсотків у порівнянні зі звичайними заряджаннями.

Позиція виробників

Провідні виробники смартфонів стверджують, що їх технологія швидкої зарядки розроблена з використанням складних захисних заходів для мінімізації пошкоджень. Наприклад, Apple впровадила функцію, яка знижує швидкість заряджання у міру того, як батарея наближається до повної ємності, що допомагає зменшити нагрівання та навантаження на акумулятор.

Аналогічно, Samsung використовує адаптивний метод заряджання, який регулює подачу живлення залежно від характеру використання та стану батареї, щоб продовжити термін служби.

Думки експертів

Погляди експертів на це питання розділилися. Шейн Броски, співзасновник Farbe Technik, компанії-виробника зарядних аксесуарів, вважає, що хоча швидка зарядка дійсно призводить до швидшого зносу акумуляторів, для більшості користувачів різниця часто незначна.

"Більшість людей змінюють свої телефони кожні два-три роки, і за цей період вплив швидкої зарядки на здоров'я акумулятора відносно невеликий", - каже він.

Навпаки, Венкат Срінівасан, директор Аргоннського спільного центру науки зберігання енергії, пропонує більш обережний підхід. Він рекомендує рідше використовувати швидку зарядку і по можливості використовувати повільніші методи заряджання, щоб максимально продовжити термін служби акумулятора.

Рекомендації для користувачів

Для користувачів важливо знайти баланс між зручністю швидкої зарядки та бажанням зберегти здоров'я акумулятора. Ось кілька порад:

Використовуйте швидку зарядку розумно

Вдайтеся до швидкої зарядки, коли ви поспішаєте, але перемикайтеся на більш повільні методи заряджання вночі або коли у вас є більше часу.

Слідкуйте за охолодженням телефону

Уникайте інтенсивного використання телефону під час заряджання та тримайте його подалі від прямих сонячних променів або гарячих приміщень, щоб зменшити нагрівання.

Увімкніть функції енергозбереження

Скористайтеся вбудованими функціями, такими як "Оптимізована зарядка акумулятора" від Apple або "Догляд за акумулятором" від Samsung, які призначені для зниження зносу акумулятора.