Можно ли заряжать смартфон быстрой зарядкой и какие будут последствия от этого

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Понимание быстрой зарядки

Технология быстрой зарядки позволяет пользователям значительно сократить время, необходимое для зарядки их устройств. Такие бренды, как Qualcomm со своим Quick Charge, а также компании Apple и Samsung разработали собственные технологии быстрой зарядки, которые обещают перезаряжать аккумуляторы за считанные минуты, а не часы.

Быстрые зарядки увеличивают мощность, подаваемую на устройство, измеряемую в ваттах (Вт). Традиционные зарядные устройства обычно обеспечивают мощность 5 Вт, тогда как быстрые зарядные устройства могут предлагать мощность от 15 Вт до 100 Вт или даже больше.

Увеличенный поток энергии ускоряет химические реакции внутри литий-ионных аккумуляторов, обычно используемых в смартфонах, позволяя им заряжаться быстрее.

Научный взгляд на деградацию аккумуляторов

Литий-ионные аккумуляторы, являющиеся стандартом в современных смартфонах, со временем теряют свои свойства по ряду причин. К ним относятся количество циклов зарядки, воздействие экстремальных температур и скорость подачи тока во время зарядки.

Согласно отчету Battery University, высокая скорость зарядки может привести к большему выделению тепла, являющегося главным врагом долговечности аккумулятора. Тепло ускоряет деградацию электролита и других материалов внутри аккумулятора, что приводит к уменьшению его емкости и срока службы.

Кроме того, исследование показало, что быстрая зарядка может привести к повышенной нагрузке на электроды аккумулятора, вызывая их более быстрое старение. Хотя быстрая зарядка удобна, она потенциально может сократить общий срок службы аккумулятора примерно на 20-30 процентов по сравнению с обычными методами зарядки.

Позиция производителей

Ведущие производители смартфонов утверждают, что их технологии быстрой зарядки разработаны с использованием сложных защитных мер для минимизации повреждений. Например, Apple внедрила функцию, которая снижает скорость зарядки по мере того, как батарея приближается к полной емкости, что помогает уменьшить нагрев и нагрузку на аккумулятор.

Аналогично, Samsung использует адаптивный метод зарядки, который регулирует подачу питания в зависимости от характера использования и состояния батареи, чтобы продлить срок ее службы.

Мнения экспертов

Взгляды экспертов на этот вопрос разделились. Шейн Броски, соучредитель Farbe Technik, компании-производителя зарядных аксессуаров, считает, что хотя быстрая зарядка действительно приводит к более быстрому износу аккумуляторов, для большинства пользователей разница часто незначительна.

"Большинство людей меняют свои телефоны каждые два-три года, и за этот период влияние быстрой зарядки на здоровье аккумулятора относительно невелико", - говорит он.

Напротив, Венкат Сринивасан, директор Аргоннского совместного центра науки хранения энергии, предлагает более осторожный подход. Он рекомендует реже использовать быструю зарядку и по возможности использовать более медленные методы зарядки, чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора.

Рекомендации для пользователей

Для пользователей важно найти баланс между удобством быстрой зарядки и желанием сохранить здоровье аккумулятора. Вот несколько советов:

Используйте быструю зарядку разумно

Прибегайте к быстрой зарядке, когда вы спешите, но переключайтесь на более медленные методы зарядки ночью или когда у вас есть больше времени.

Следите за охлаждением телефона

Избегайте интенсивного использования телефона во время зарядки и держите его подальше от прямых солнечных лучей или жарких помещений, чтобы уменьшить нагрев.

Включите функции энергосбережения

Воспользуйтесь встроенными функциями, такими как "Оптимизированная зарядка аккумулятора" от Apple или "Уход за аккумулятором" от Samsung, которые предназначены для снижения износа аккумулятора.