Чи можна заправляти авто при працюючому двигуні: це важливо знати водіям

Чому потрібно глушити двигун авто

Працюючий мотор під час заправки може призвести до проблем з транспортним засобом. Як відомо, на дні бензобака присутній осад, який піднімається під час заливання пального. Працюючий двигун може захопити частину цього бруду, який осідає на захисному фільтрі.

Важливо, що несправна система запалювання може давати іскру на корпус. Тому, якщо заправлятись з працюючим двигуном, то існує великий ризик того, що іскра з вихлопної труби або розряд статичної електрики спричинить пожежу.

Окрім глушіння автомобіля, є ще деякі заходи безпеки, які слід враховувати під час заправки.

Не користуйтеся мобільним телефоном!

Зупиняючись на заправці, часто виникає спокуса скористатися смартфоном, щоб зателефонувати чи відповісти на повідомлення. Це дуже погана звичка.

Не рекомендується використовувати мобільні телефони та інші електронні пристрої, коли ви перебуваєте на АЗС для заправки автомобіля.

Не паліть!

На АЗС суворо забороняється палити, використовувати сірник або запалювати запальничку під час заправки паливного бака. Пам'ятайте, що бензин легко загоряється і може виникнути пожежа.

Необхідно загасити сигарету ще до того, як заїжджаєте на заправку.