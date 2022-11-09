Чи потрібно мити авто взимку: поради автомобілістам

А от чи треба мити авто взимку? І якщо так, то як це правильно зробити?

Відверто кажучи, не всі водії миють авто влітку, аргументуючи це тим, що чистота не впливає на швидкість. Проте про вплив забруднень на роботу механізмів і говорити не доводиться.

Відповіді на ці запитання знає Styler . Детальніше читайте нижче в матеріалі.

Чи потрібно мити авто взимку?

Очевидно, що відповідь так. Як і влітку, авто потребує догляду зовнішньо та внутрішньо. Вода з калюж, бруд можуть налипнути на деталі, а під дією мінусової температури замерзнути. Це своєю чергою може серйозно нашкодити роботі.

Пощастить, якщо це буде незначна деталь, яку нескладно замінити. Проте подібна ситуація може скластися з двигуном або чимось не менш вагомим. І тоді порятунок транспорту влетить вам у чималу суму.

Щоб цього не допустити, вчасно мийте свою чотирьохколісну та стежте за чистотою під капотом.

Як правильно мити авто взимку?

Насправді самостійно мити машину взимку можу бути ще тим випробовуванням, а на вулиці ця процедура майже неможлива, особливо за надто низьких температур.

Вода, яка потрапила на кузов автомобіля, перетвориться на лід. Він може пошкодити не тільки лакофарбове покриття, але й пластик або гуму. Використовувати гарячу воду теж не можна: від перепаду температур на покритті утворюються мікротріщини, які з часом можуть перерости в осередки корозії.

Тому якщо все ж митимете самостійно, то температура води не повинна перевищувати +40°C.

Мийка авто взимку (фото: Freepik)

Якщо ж звертаєтеся за професійним миттям у теплому боксі, то це не означає, що вся відповідальність за авто лежить на мийці. Для водія також є декілька необхідних зауважень.

Варто особисто простежити, щоб після миття салон провітрився. Потримайте двері та багажник відкритими, щоб вся волога зникла. Те саме стосується ущільнювачів бокового скла. Виїжджаючи з мийки, обережно просушіть гальма. При гальмуванні вони нагріваються і вода швидко зникає.

Якщо ви вирішили заїхати на автоматичну мийку, то не забудьте заздалегідь відключити склоочисники. Крім того, перед заїздом на таку мийку постарайтеся видалити з кузова машини всі залишки снігу та льоду.

Як часто мити авто взимку?

Якщо температура тримається приблизно нуль градусів, рекомендується мити машину кілька разів на тиждень. Причому робити це треба перед експлуатацією, а не після. Так, автомобіль знову може забруднитись, проте вода, що залишилася після миття, під час руху випарується, а не замерзне.

За нижчих температур миття автомобіля на вулиці протипоказане. Краще відразу їдьте до професіоналів.