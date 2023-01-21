Можно ли заправлять авто при работающем двигателе: это важно знать водителям

Почему нужно глушить двигатель авто

Работающий мотор во время заправки может привести к проблемам с транспортным средством. Как известно, на дне бензобака присутствует осадок, поднимающийся при заливке горючего. Работающий двигатель может захватить часть этой грязи, которая оседает на защитном фильтре.

Важно, что неисправная система зажигания может давать искру на корпус. Поэтому, если заправляться с работающим двигателем, существует большой риск того, что искра из выхлопной трубы или разряд статического электричества повлечет за собой пожар.

Кроме глушения автомобиля, есть еще некоторые меры безопасности, которые следует учитывать при заправке.

Не пользуйтесь мобильным телефоном!

Останавливаясь на заправке, часто возникает соблазн воспользоваться смартфоном, чтобы позвонить или ответить на сообщение. Это очень плохая привычка.

Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие электронные устройства, когда вы находитесь на АЗС для заправки автомобиля.

Не курите!

На АЗС строго запрещается курить, использовать спичку или зажигать зажигалку при заправке топливного бака. Помните, что бензин легко возгорается и может возникнуть пожар.

Необходимо потушить сигарету еще до того, как заезжать на заправку.