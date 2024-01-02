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Чи можна заморожувати червону ікру: не всі про це знають

Вівторок 02 січня 2024 18:03
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Чи можна заморожувати червону ікру: не всі про це знають Чи можна заморожувати ікру (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якісна ікра має розсипчасту структуру, однорідний колір, складається з цілісних ікринок. Заморожувати червону ікру потрібно правильно, щоб зберегти її текстуру.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що необхідно для того, щоб заморозити червону ікру.

При написанні використовувались такі джерела: сайт WatuDaily та Freezeit.

Як правильно заморожувати

Заморожування ікри не схоже на заморожування інших продуктів, таких як курка або яловичина. Ікра - дуже ніжний і чутливий продукт, який швидко реагує на навколишнє середовище.

Перше, що потрібно зробити, це переконатися, що банка з ікрою не відкривалася. Якщо вона була відкрита, після заморожування текстура ікри зміниться.

Найкраще заморожувати ікру в найхолоднішій частині холодильника або морозильної камери. Ідеальна температура для заморожування ікри становить від 0° до -4°.

При правильному зберіганні ікру можна заморозити до двох місяців. При розморожуванні смак ікри не постраждає, але текстура може стати м’якшою.

Як розморозити

Для цього просто перенесіть банку з делікатесом з морозилки до основної камери холодильника. Таким чином ікра розморожується поступово протягом кількох годин.

Важливо, що повторне заморожування продукту не допускається, а їсти його рекомендується протягом 1-2 днів.

Термін придатності ікри

Ікра в банках зазвичай має довший термін зберігання порівняно зі свіжою або пастеризованою ікрою.

Після відкриття споживайте протягом кількох днів або відповідно до інструкцій виробника.

Важливо дотримуватися інструкцій щодо зберігання, наданих виробником. Завжди перевіряйте на наявність будь-яких ознак псування, таких як неприємний запах або зміни текстури чи кольору. Правильне зберігання має вирішальне значення для збереження якості та безпеки ікри.

Раніше ми повідомляли, кому не можна їсти червону ікру.

Також читайте, як відрізнити справжню червону ікру від підробки.

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