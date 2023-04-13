Чи можна йти на кладовище у Страсну п'ятницю: що кажуть прикмети і церква

У 2023 році Страсна п'ятниця припадає на 14 квітня. Цього дня існує дуже багато обмежень для віруючих християн, адже саме тоді Спасителя засудили до смерті та розіп'яли на горі Голгофі.

За традицією, у Страсну п'ятницю вшановують пам'ять про скорботні події страти Сина Божого і дотримуються особливо суворого посту з багатьма заборонами.

Що кажуть у церкві

Віруючим християнам насамперед у цю дату слід відвідати богослужіння в храмах, читати молитви та каятися в гріхах, ставити свічки перед образами (у тому числі і за упокій).

У церквах під час вечірні у Страсну п'ятницю виносять Плащаницю, на якій зображено образ Ісуса Христа у труні. Тільки після цього для тих, хто дотримується посту, знімається заборона на прийом їжі. Дозволена їжа в передостанній день посту - лише хліб та вода.

При цьому варто відзначити, що походи на кладовище у цей день церква прямо не забороняє, хоч і не рекомендує. А ось поминки за покійними не проводяться.

Священики акцентують, що якщо все ж таки виникла потреба сходити на цвинтар у Страсну п'ятницю, то перш за все потрібно відвідати храм, де поставити свічку за упокій і прочитати молитву. Як наголошують клірики, саме молитва принесе користь як душам померлих, так і людині, яка його читає.

Народні повір'я

А ось народні традиції щодо відвідування цвинтаря у Страсну п'ятницю категоричніші. Так, вважається, що в цю дату суворо заборонено проводити будь-які роботи із землею (що часто відбувається при наведенні ладу на могилках).

І хоча перш за все йдеться про сезонні праці на городах і в саду, все ж таки важливо враховувати - "протикати" землю залізними предметами під суворим табу, порушення якого обіцяє невдачі та лихо.

Спеціальні дні для відвідування кладовищ

Православна церква встановила також спеціальні поминальні дні, під час яких слід відвідувати могили рідних на кладовищах. Якщо говорити про Великодні свята, то це слід планувати на Радоницю - дев'ятий день після Світлого Христового Воскресіння (цього року дата випадає на вівторок, 25 квітня).

У народі такі поминальні дати називають Проводи або Гробки, а в деяких регіонах відвідування кладовищ планують наступної неділі після Великодня (Червона Гірка або Фоміна неділя), тобто 23 квітня.

Священики вказали на головні заборони

Також додамо, що церква не схвалює відвідування цвинтаря на Великдень, оскільки Воскресіння Христове є радісним святом та символізує перемогу над смертю. Священики уточнюють, що відвідувати цвинтар і поминати померлих у період першого тижня після Великодня - до Радониці - небажано, хоч це й не вважається великим гріхом.

У цьому контексті священнослужителі звертають увагу, що під суворою забороною під час відвідування кладовищ є пияцтво та галасливі застілля прямо біля могил, що вважається гріхом і блюзнірством, язичницькою традицією тризни. Так. у християнській вірі такої традиції немає, а подібна поведінка священики вважають образою пам'яті померлих.

Які забобони

Народні звичаї також говорять про те, що на цвинтарях надто явно висловлювати свою скорботу і голосно плакати не слід. Є забобони, що так можна потривожити душу померлого, і небіжчик може спробувати "забрати" галасливого візитера на той світ.

Так, на цвинтарях слід поводитись спокійно, не сміятися там і не голосити. А найкращим часом для відвідування вважають першу половину дня, при цьому йдучи, існують повір'я, не можна обертатися, інакше існує небезпека забрати з собою додому душу померлого.