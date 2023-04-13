Можно ли идти на кладбище в Страстную пятницу: что говорят приметы и церковь

В 2023 году Страстная пятница выпадает на 14 апреля. В этот день существует масса ограничений для верующих христиан, ведь именно тогда Спасителя приговорили к смерти и распяли на горе Голгофе.

По традиции, в Страстную пятницу чтят память о скорбных событиях казни Сына Божьего и соблюдают особо строгий пост с многими запретами.

Что говорят в церкви

Верующим христианам прежде всего в эту дату следует посетить богослужение в храмах, читать молитвы и каяться в грехах, ставить свечи перед образами (в том числе и за упокой).

В церквях во время вечерни в Страстную пятницу выносят Плащаницу, на которой изображен образ Иисуса Христа в гробу. Только после этого для соблюдающих пост снимается запрет на прием пищи. Разрешенная еда в предпоследний день поста - только хлеб и вода.

При этом стоит отметить, что походы на кладбище в этот день церковь прямо не запрещает, хотя и не рекомендует. А вот поминки по покойным не проводятся.

Священники акцентируют, что если все же возникла потребность сходить на кладбище в Страстную пятницу, то прежде все же нужно посетить храм, где поставить свечу за упокой и прочесть молитву. Как подчеркивают клирики, именно молитва принесет пользу как душам усопших, так и человеку, который его читает.

Народные поверья

А вот народные традиции относительно посещения кладбища в Страстную пятницу более категоричны. Так, считается, что в эту дату строго запрещено проводить любые работы с землей (что часто происходит при наведении порядка на могилках).

И хотя прежде всего речь идет о сезонных трудах на огородах и в саду, все же важно учитывать - "протыкать" землю железными предметами под суровым табу, нарушение которого сулит неудачи и беды.

Специальные дни для посещения кладбищ

Православная церковь установила также специальные поминальные дни, во время которых нужно посещать могилы родных на кладбищах. Если говорить о Пасхальных праздниках, то это следует планировать на Радоницу - девятый день после Светлого Христова Воскресения (в этом году дата выпадает на вторник, 25 апреля).

В народе такие поминальные даты называют Проводы или Гробки, а в некоторых регионах посещение кладбищ планируют на следующее воскресенье после Пасхи (Красная Горка или Фомино воскресенье), то есть 23 апреля.

Священники указали на главные запреты

Также добавим, что церковь не одобряет посещение кладбища на Пасху, так как Воскресение Христово есть радостным праздником и символизирует победу над смертью. Священники уточняют, что посещать кладбище и поминать усопших в период первой недели после Пасхи - до Радоницы - нежелательно, хотя это и не считается большим грехом.

В этом контексте священнослужители обращают внимание, что под строгим запретом во время посещения кладбищ является пьянство и шумные застолья прямо у могил, что считается грехом и кощунством, языческой традицией тризны. Так. в христианской вере такой традиции нет, а подобное поведение священники считают оскорблением памяти усопших.

Какие суеверия

Народные обычаи также говорят о том, что на кладбищах слишком явно выражать свою скорбь и громко рыдать не следует. Есть суеверие, что так можно потревожить душу умершего, и покойник может попытаться "забрать" шумного визитера на тот свет.

Так, на кладбищах следует вести себя спокойно, не смеяться там и не голосить. А лучшим временем для посещения считают первую половину дня, при этом уходя, бытуют поверья, нельзя оборачиваться, иначе существует опасность забрать с собой домой душу умершего.