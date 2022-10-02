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Чи можна їсти варення, на якому є пліснява?

Фото: Чи можна їсти варення, на якому є пліснява (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви все ще доїдаєте минулорічне варення, щоб звільнити місце в погребі для нових запасів, варто знати, чи можна вживати консервацію, на якій є пліснява. Багато хто просто прибирає зіпсовану частину варення, повидла або джему і спокійно смакує вмістом банки.

Чи може таке варення нашкодити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Чим можна просто прибрати плісняву?

Навіть якщо ви приберете плісняву, прокип'ятите варення або ж його заморозите, таке варення може бути

Найбільш небезпечною пліснява може бути для:

  • немовлят,
  • дітей,
  • людей літнього віку,
  • людей з ослабленим імунітетом,
  • людей, які мають алергії, астму, а також проблеми зі шкірою (наприклад, екзему).

На фоні серйозного зниження імунітету і високої концентрації спор плісняви, можуть виникати такі серйозні хвороби, як аспергільоз легень.

Фото: Чи можна їсти варення з пліснявою (goodhouse.com.ua)

Чому утворюється пліснява

Головна причина утворення грибка - появи конденсату при гарячому закупорюванні солодкої заготовки. Тому варення варто закочувати, коли воно прохолоне до кімнатної температури.

Інші причини появи плісняви в банках:

  • Погано простерилізовані банки і кришки
  • Низька герметичність закриття тари
  • Недоварені ягоди
  • Мало цукру в сиропі
  • Різкі перепади температури в місцях зберігання
  • Занадто сире приміщення при тривалому зберіганні

Тож правильно готуйте варення, а якщо відкрили банку і побачили цвіль - викидайте. Здоров'я - дорожче!

Також читайте про хитрість французьких пекарів, як зберегти хліб свіжим без холодильника.

Крім того ми писали, чим можна замінити цукор у варенні.

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