Чи можна їсти варення, на якому є пліснява?

Якщо ви все ще доїдаєте минулорічне варення, щоб звільнити місце в погребі для нових запасів, варто знати, чи можна вживати консервацію, на якій є пліснява. Багато хто просто прибирає зіпсовану частину варення, повидла або джему і спокійно смакує вмістом банки.
Чи може таке варення нашкодити - читайте нижче в нашому матеріалі.
Навіть якщо ви приберете плісняву, прокип'ятите варення або ж його заморозите, таке варення може бути
На фоні серйозного зниження імунітету і високої концентрації спор плісняви, можуть виникати такі серйозні хвороби, як аспергільоз легень.
Фото: Чи можна їсти варення з пліснявою (goodhouse.com.ua)
Головна причина утворення грибка - появи конденсату при гарячому закупорюванні солодкої заготовки. Тому варення варто закочувати, коли воно прохолоне до кімнатної температури.
Інші причини появи плісняви в банках:
Тож правильно готуйте варення, а якщо відкрили банку і побачили цвіль - викидайте. Здоров'я - дорожче!
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