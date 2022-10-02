Чи можна їсти варення, на якому є пліснява?

Чим можна просто прибрати плісняву?

Навіть якщо ви приберете плісняву, прокип'ятите варення або ж його заморозите, таке варення може бути

Найбільш небезпечною пліснява може бути для:

немовлят,

дітей,

людей літнього віку,

людей з ослабленим імунітетом,

людей, які мають алергії, астму, а також проблеми зі шкірою (наприклад, екзему).

На фоні серйозного зниження імунітету і високої концентрації спор плісняви, можуть виникати такі серйозні хвороби, як аспергільоз легень.

Фото: Чи можна їсти варення з пліснявою (goodhouse.com.ua)

Чому утворюється пліснява

Головна причина утворення грибка - появи конденсату при гарячому закупорюванні солодкої заготовки. Тому варення варто закочувати, коли воно прохолоне до кімнатної температури.

Інші причини появи плісняви в банках:

Погано простерилізовані банки і кришки

Низька герметичність закриття тари

Недоварені ягоди

Мало цукру в сиропі

Різкі перепади температури в місцях зберігання

Занадто сире приміщення при тривалому зберіганні

Тож правильно готуйте варення, а якщо відкрили банку і побачили цвіль - викидайте. Здоров'я - дорожче!