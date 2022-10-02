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Можно ли есть варенье, на котором плесень?

Фото: Можно ли есть варенье, на котором есть плесень (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы все еще доедаете прошлогоднее варенье, чтобы освободить место в погребе для новых запасов, следует знать, можно ли употреблять консервацию, на которой есть плесень. Многие просто убирают испорченную часть варенья, повидла или джема и спокойно смакуют содержимым банки.

Может ли такое варенье навредить – читайте ниже в нашем материале.

Чем можно просто убрать плесень?

Даже если вы уберете плесень, прокипятите варенье или же его заморозите, такое варенье может быть

Наиболее опасной плесень может быть для:

  • младенцев,
  • детей,
  • людей пожилого возраста,
  • людей с ослабленным иммунитетом,
  • людей, имеющих аллергию, астму, а также проблемы с кожей (например, экзему).

На фоне серьезного снижения иммунитета и высокой концентрации спор плесени могут возникать такие серьезные болезни, как аспергиллез легких.

Фото: Можно ли есть варенье с плесенью (goodhouse.com.ua)

Почему образуется плесень

Главная причина образования грибка – появление конденсата при горячей закупорке сладкой заготовки. Поэтому варенье следует закатывать, когда оно охладится до комнатной температуры.

Другие причины появления плесени в банках:

  • Плохо простерилизованные банки и крышки
  • Низкая герметичность закрытия тары
  • Недоваренные ягоды
  • Мало сахара в сиропе
  • Резкие перепады температуры в местах хранения
  • Слишком сырое помещение при длительном хранении

Так что правильно готовьте варенье, а если открыли банку и увидели плесень – выбрасывайте. Здоровье – дороже!

Также читайте про хитрости французских пекарей, как сохранить хлеб свежим без холодильника.

Кроме того, мы писали, чем можно заменить сахар в варенье.

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