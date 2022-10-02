Можно ли есть варенье, на котором плесень?

Если вы все еще доедаете прошлогоднее варенье, чтобы освободить место в погребе для новых запасов, следует знать, можно ли употреблять консервацию, на которой есть плесень. Многие просто убирают испорченную часть варенья, повидла или джема и спокойно смакуют содержимым банки.
Может ли такое варенье навредить – читайте ниже в нашем материале.
Даже если вы уберете плесень, прокипятите варенье или же его заморозите, такое варенье может быть
На фоне серьезного снижения иммунитета и высокой концентрации спор плесени могут возникать такие серьезные болезни, как аспергиллез легких.
Фото: Можно ли есть варенье с плесенью (goodhouse.com.ua)
Главная причина образования грибка – появление конденсата при горячей закупорке сладкой заготовки. Поэтому варенье следует закатывать, когда оно охладится до комнатной температуры.
Другие причины появления плесени в банках:
Так что правильно готовьте варенье, а если открыли банку и увидели плесень – выбрасывайте. Здоровье – дороже!
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