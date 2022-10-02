Можно ли есть варенье, на котором плесень?

Чем можно просто убрать плесень?

Даже если вы уберете плесень, прокипятите варенье или же его заморозите, такое варенье может быть

Наиболее опасной плесень может быть для:

младенцев,

детей,

людей пожилого возраста,

людей с ослабленным иммунитетом,

людей, имеющих аллергию, астму, а также проблемы с кожей (например, экзему).

На фоне серьезного снижения иммунитета и высокой концентрации спор плесени могут возникать такие серьезные болезни, как аспергиллез легких.

Фото: Можно ли есть варенье с плесенью (goodhouse.com.ua)

Почему образуется плесень

Главная причина образования грибка – появление конденсата при горячей закупорке сладкой заготовки. Поэтому варенье следует закатывать, когда оно охладится до комнатной температуры.

Другие причины появления плесени в банках:

Плохо простерилизованные банки и крышки

Низкая герметичность закрытия тары

Недоваренные ягоды

Мало сахара в сиропе

Резкие перепады температуры в местах хранения

Слишком сырое помещение при длительном хранении

Так что правильно готовьте варенье, а если открыли банку и увидели плесень – выбрасывайте. Здоровье – дороже!