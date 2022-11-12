Чи можна їсти пророслу картоплю. Експерти розставили всі крапки над "і"

Чи можна їсти пророслу картоплю?

Ваша картопля може легко прорости, якщо ви тримаєте її в занадто жаркому або надто вологому середовищі.

До пророслої картоплі слід застосовувати ті ж правила безпеки харчових продуктів, що і до несвіжих продуктів. Тобто, якщо у вас є серйозні сумніви щодо їх якості, краще їх викинути. Не дарма мікроби є ознакою того, що вони містять вищий рівень токсинів.

Пам'ятайте, що будь-яка картопля містить природні токсини, які називаються глікоалкалоїдами (соланін і чаконін).



"Вміст глікоалкалоїдів у картоплі збільшується в міру її проростання. Тому вживання в їжу пророслої картоплі означає потрапляння в організм значної кількості цих токсичних речовин", - пояснила дієтолог Мелісса Коллінз у журналі Reader’s Digest.

Також небезпечна і картопля зеленого кольору. Таке забарвлення овочів зумовлене більш високим виробництвом хлорофілу в овочі, викликаним яскравим світлом. Майте на увазі, що цей зелений пігмент сам не небезпечний, але коли він концентрує більше соланіну в картоплі, останній може бути непридатний для вживання в їжу. Таким чином, зелений колір свідчить про те, що рівень токсину збільшився.

Як зберігати картоплю, щоб вона не проросла?

Навіть якщо через деякий час картопля проросте, можна запобігти швидкому проростанню, зробивши ставку на правильне зберігання. Майте на увазі, що цей овоч з більшою ймовірністю проросте, якщо помістити його під прямими променями світла та за низьких температур.

У жодному разі не зберігайте овоч у холодильнику.