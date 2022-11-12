RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можно ли есть проросшую картошку. Эксперты расставили все точки над "і"

Фото: Безопасно ли есть проросший картофель (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Многие сталкиваются с проблемой - что делать с проросшим картофелем? Безопасно ли употреблять его в пищу? Не токсичен ли он?

На этот вопрос дали ответ эксперты издания Sante Plus.

Можно ли есть проросший картофель?

Ваш картофель может легко прорасти, если вы держите его в слишком жаркой или слишком влажной среде.

К проросшему картофелю следует применять те же правила безопасности пищевых продуктов, что и к несвежим продуктам. То есть, если у вас есть серьезные сомнения в их качестве, лучше их выбросить. Не зря микробы являются признаком того, что они содержат более высокий уровень токсинов.

Помните, что любой картофель содержит природные токсины, называемые гликоалкалоидами (соланин и чаконин).

"Содержание гликоалкалоидов в картофеле увеличивается по мере его прорастания. Поэтому употребление в пищу проросшего картофеля означает попадание в организм значительного количества этих токсичных веществ", — объяснила диетолог Мелисса Коллинз в журнале Reader’s Digest.

Также небезопасен и картофель зеленого цвета. Такой окрас овоща обусловлен более высоким производством хлорофилла в овоще, вызванным ярким светом. Имейте в виду, что этот зеленый пигмент сам по себе не опасен, но когда он концентрирует больше соланина в картофеле, последний может быть непригоден для употребления в пищу. Таким образом, зеленый цвет указывает на то, что уровень токсина увеличился.

Как хранить картофель, чтобы он не пророс?

Даже если через некоторое время картофель прорастет, можно предотвратить быстрое прорастание, сделав ставку на правильное хранение. Имейте в виду, что этот овощ с большей вероятностью прорастет, если поместить его под прямыми лучами света и при низких температурах.

Ни в коем случае не храните овощ в холодильнике.

Читайте также, как остановить прорастание картофеля.

Также прочитайте, как хранить лук, чтобы он не сгнил и не порос до самой весны.

Читайте РБК-Украина в Google News
картофель