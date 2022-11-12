Можно ли есть проросшую картошку. Эксперты расставили все точки над "і"

Можно ли есть проросший картофель?

Ваш картофель может легко прорасти, если вы держите его в слишком жаркой или слишком влажной среде.

К проросшему картофелю следует применять те же правила безопасности пищевых продуктов, что и к несвежим продуктам. То есть, если у вас есть серьезные сомнения в их качестве, лучше их выбросить. Не зря микробы являются признаком того, что они содержат более высокий уровень токсинов.

Помните, что любой картофель содержит природные токсины, называемые гликоалкалоидами (соланин и чаконин).



"Содержание гликоалкалоидов в картофеле увеличивается по мере его прорастания. Поэтому употребление в пищу проросшего картофеля означает попадание в организм значительного количества этих токсичных веществ", — объяснила диетолог Мелисса Коллинз в журнале Reader’s Digest.

Также небезопасен и картофель зеленого цвета. Такой окрас овоща обусловлен более высоким производством хлорофилла в овоще, вызванным ярким светом. Имейте в виду, что этот зеленый пигмент сам по себе не опасен, но когда он концентрирует больше соланина в картофеле, последний может быть непригоден для употребления в пищу. Таким образом, зеленый цвет указывает на то, что уровень токсина увеличился.

Как хранить картофель, чтобы он не пророс?

Даже если через некоторое время картофель прорастет, можно предотвратить быстрое прорастание, сделав ставку на правильное хранение. Имейте в виду, что этот овощ с большей вероятностью прорастет, если поместить его под прямыми лучами света и при низких температурах.

Ни в коем случае не храните овощ в холодильнике.