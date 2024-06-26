Чи можна їсти після 18:00 та худнути? Фітнес-тренер Мандзяк дав остаточну відповідь

Відповідь фітнес-тренера Віктора Мандзяка

Експерт розповів, що після 18:00 можна їсти все те саме, що і до цього часу.

"Після цього часу їжа не стає шкідливою. Вона не стає більш калорійною та не має негативного впливу на фігуру", - повідомив Віктор.

"Це старий і бородатий міф, що після 18:00 є певні обмеження у їжі", - додав Мандзяк.

За словами експерта, не має ніякого сенсу обмежувати себе, адже ваш організм працює так само як і до цього часу.

Чому деякі люди не їдять після 18:00?

Деякі люди вирішують не їсти після 18:00 з різних причин, ось декілька можливих мотивів:

Сприяння сну

Є думка, що їжа, особливо важка або велика, перед сном може ускладнити засинання або спричинити незручності в нічний час.

Контроль ваги

Деякі люди вважають, що обмеження часу, коли вони їдять, допомагає зберігати або знижувати вагу, оскільки вони споживають менше калорій.

Фізіологічні причини

Дехто думає, що їжа, спожита пізно увечері, може викликати проблеми в роботі шлунково-кишкового тракту у деяких людей, особливо якщо вони страждають на рефлюкс або інші проблеми з травленням.