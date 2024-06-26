Можно ли есть после 18:00 и худеть? Фитнес-тренер Мандзяк дал окончательный ответ

Ответ фитнес-тренера Виктора Мандзяка

Эксперт рассказал, что после 18:00 можно есть все то же, что и до этого времени.

"После этого времени еда не становится вредной. Она не становится более калорийной и не оказывает негативного влияния на фигуру", - сообщил Виктор.

"Это старый и бородатый миф, после 18:00 есть определенные ограничения в еде", - добавил Мандзяк.

По словам эксперта, не имеет смысла ограничивать себя, ведь ваш организм работает так же как и до сих пор.

Почему некоторые люди не едят после 18:00?

Некоторые люди решают не есть после 18:00 по разным причинам, вот несколько возможных мотивов:

Содействие сну

Есть мнение, что пища, особенно тяжелая или большая, перед сном может осложнить засыпание или вызвать неудобства в ночное время.

Контроль веса

Некоторые люди считают, что ограничение времени, когда они едят, помогает сохранять или снижать вес, поскольку они потребляют меньше калорий.

Физиологические причины

Некоторые думают, что пища, потребленная поздно вечером, может вызвать проблемы в работе желудочно-кишечного тракта у некоторых людей, особенно если они страдают рефлюксом или другими проблемами с пищеварением.