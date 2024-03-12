ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можна їсти фрукти ввечері при схудненні. Нарешті поставлена крапка над "і"

Вівторок 12 березня 2024 12:18
UA EN RU
Чи можна їсти фрукти ввечері при схудненні. Нарешті поставлена крапка над "і" Фото: Чи можна при схудненні їісти фрукти ввечері (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Багато так званих експертів стверджують, що при схудненні не можна їсти фрукти ввечері, бо в них міститься цукор, то ж ви наберете зайві кілограми.

Чи є правдою таке ствердження, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на тренера зі Львова Віктора Мандзяка.

Чи можна їсти фрукти ввечері, якщо худнете

Так, експерт повідомив, що за ніч ваш мозок спалює приблизно 40 грамів глюкози, а це дорівнює двом великими яблукам. За словами тренера, м'язи та печінка під час сну здатні накопичувати півкілограма вуглеводів.

"Це при тому, що в одному апельсині міститься всього 15 грамів вуглеводів", - розказав Віктор.

Звісно, що вночі ми спимо та не здатні споживати їжу, але наше тіло за нічний сон спалює приблизно 600 кілокалорій. Не забувайте, що в маленькому яблуку всього 50 калорій.

"Отже, ти можеш сміливо їсти ввечері фрукти. Це прекрасний дієтичний продукт, який не призводить до зайвих кілограмів, коли б ви їх не їли", - резюмував експерт.

До речі, лікар розказав, чи можливо прискорити метаболізм.

Читайте також про те, який несподіваний фактор провокує набір зайвої ваги.

Читайте РБК-Україна в Google News
похудение Фрукти
NEWS
Танки та бої. Російські добровольці прорвали кордон РФ: що відомо
Танки та бої. Російські добровольці прорвали кордон РФ: що відомо