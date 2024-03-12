Чи можна їсти фрукти ввечері при схудненні. Нарешті поставлена крапка над "і"
Багато так званих експертів стверджують, що при схудненні не можна їсти фрукти ввечері, бо в них міститься цукор, то ж ви наберете зайві кілограми.
Чи є правдою таке ствердження, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на тренера зі Львова Віктора Мандзяка.
Чи можна їсти фрукти ввечері, якщо худнете
Так, експерт повідомив, що за ніч ваш мозок спалює приблизно 40 грамів глюкози, а це дорівнює двом великими яблукам. За словами тренера, м'язи та печінка під час сну здатні накопичувати півкілограма вуглеводів.
"Це при тому, що в одному апельсині міститься всього 15 грамів вуглеводів", - розказав Віктор.
Звісно, що вночі ми спимо та не здатні споживати їжу, але наше тіло за нічний сон спалює приблизно 600 кілокалорій. Не забувайте, що в маленькому яблуку всього 50 калорій.
"Отже, ти можеш сміливо їсти ввечері фрукти. Це прекрасний дієтичний продукт, який не призводить до зайвих кілограмів, коли б ви їх не їли", - резюмував експерт.
До речі, лікар розказав, чи можливо прискорити метаболізм.
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