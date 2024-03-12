Можно ли есть фрукты вечером при похудении. Наконец-то поставлена точка над "i"

Многие так называемые эксперты утверждают, что при похудении нельзя есть фрукты вечером, потому что в них содержится сахар, так что вы наберете лишние килограммы.

Правда ли такое утверждение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера из Львова Виктора Мандзяка.

Можно ли есть фрукты вечером, если худеете

Так, эксперт сообщил, что за ночь ваш мозг сжигает примерно 40 граммов глюкозы, а это равняется двум крупным яблокам. По словам тренера, мышцы и печень во время сна способны накапливать полкилограмма углеводов.

"Это при том, что в одном апельсине содержится всего 15 граммов углеводов", - рассказал Виктор.

Конечно, ночью мы спим и не способны употреблять в пищу, но наше тело за ночной сон сжигает примерно 600 килокалорий. Не забывайте, что в небольшом яблоке всего 50 калорий.

"Следовательно, ты можешь смело есть вечером фрукты. Это прекрасный диетический продукт, который не приводит к лишним килограммам, когда бы вы их не ели", - резюмировал эксперт.