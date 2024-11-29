Чи можна їсти яблуко безпосередньо перед сном: плюси і мінуси фрукта

З’їдання яблука перед сном має стільки ж плюсів, скільки мінусів. Отже, чи справді жування фруктів перед сном після чищення зубів може бути шкідливим?

Чи можна їсти яблуко перед сном?

Яблуко - корисний і легкий перекус, який можна їсти перед сном, але дотримуючись певних правил.

Вміст простих цукрів, в основному фруктози, забороняє з'їдати яблуко перед сном. Загалом 100 г містять приблизно 10 г цукрів, які зазвичай пов’язують із розвитком карієсу, стрибками глікемії та збільшенням ваги.

Але реально невеликий шматочок вагою 100-150 г містить 10-15 г цукру і 46-69 ккал, отже невеликі дози, які швидко спалюються. Крім того, яблука мають ситну клітковину і ГІ 39, тобто низький глікемічний індекс (межа 55). Це означає, що вони не так швидко підвищують рівень глюкози в крові, а надану енергію можна легко використати.

Ви можете з’їсти яблуко перед сном, коли ви голодні

Порожній шлунок часто ускладнює міцний сон, тому заспокоїтися може бути тільки на користь. Цей фрукт також містить калій і мелатонін, а вуглеводи, які він містить, підтримують вироблення цього гормону сну в організмі.

Яблуко освіжає порожнину рота і подих

Хоча фрукт не захищає від зубного нальоту, дослідження показали ефект видалення бактерій, який можна порівняти з ефектом чищення зубів.

Крім того, яблуко можна їсти навіть після чищення зубів, якщо потім ретельно промити їх водою і видалити яблучні волокна зубною ниткою. Вживання яблука покращує травлення і запобігає запорам, а якщо це робити перед сном, це не обов'язково призведе до надмірного бродіння в шлунку.

Отже, хоча в рекомендаціях сказано, що найкраще з’їсти яблуко до полудня, особливо якщо ви фізично активні, розглядаються як екстрена вечеря, вони не вплинуть на збільшення жирової тканини або розвиток діабету 2 типу.

Кому не можна їсти яблука перед сном?

Яблука перед сном не можна їсти людям, які з різних причин повинні обмежити споживання простих цукрів, в тому числі фруктових. Це стосується хворих на цукровий діабет, інсулінорезистентність, метаболічний синдром та ожиріння. Хоча невеликий шматочок фрукта перед сном не сприятиме збільшенню ваги, якщо включити його в раціон постійно, він може мати вплив.

Крім того, це може ускладнити процес схуднення, тому людям, які прагнуть скинути кілька кілограмів, варто відмовитися від такого перекусу.