Можно ли есть яблоко прямо перед сном: плюсы и минусы фрукта

Поедание яблока перед сном имеет столько же плюсов, сколько минусов. Итак, действительно ли жевание фруктов перед сном после чистки зубов может быть вредным?

Можно ли есть яблоко перед сном?

Яблоко - полезный и легкий перекус, который можно есть перед сном, но соблюдая определенные правила.

Содержимое простых сахаров, в основном фруктозы, запрещает съедать яблоко перед сном.

Но реально небольшой кусочек весом 100-150 г содержит 10-15 г сахара и 46-69 ккал, следовательно небольшие быстро сжигаемые дозы. Кроме того, яблоки имеют сытную клетчатку и ГИ 39, то есть низкий гликемический индекс (предел 55). Это означает, что они не столь быстро повышают уровень глюкозы в крови, а предоставленную энергию можно легко использовать.

Вы можете съесть яблоко перед сном, когда вы голодны

Пустой желудок часто усложняет крепкий сон, поэтому успокоиться может быть только на пользу. Этот фрукт также содержит калий и мелатонин, а содержащиеся в нем углеводы поддерживают выработку этого гормона сна в организме.

Яблоко освежает полость рта и дыхание

Хотя фрукт не защищает от зубного налета, исследования показали эффект удаления бактерий, сравнимый с эффектом чистки зубов.

Кроме того, яблоко можно есть даже после чистки зубов, если затем тщательно промыть их водой и удалить яблочные волокна зубной нитью.

Следовательно, хотя в рекомендациях сказано, что лучше съесть яблоко к полудню, особенно если вы физически активны, рассматриваются как экстренный ужин, они не повлияют на увеличение жировой ткани или развитие диабета 2 типа.

Кому нельзя есть яблоки перед сном?

Яблоки перед сном нельзя есть людям, которые по разным причинам должны ограничить потребление простых сахаров, в том числе фруктовых. Это касается больных сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, метаболическим синдромом и ожирением. Хотя небольшой кусочек фрукта перед сном не будет способствовать увеличению веса, если включить его в рацион постоянно, он может повлиять.

Кроме того, это может усложнить процесс похудения, поэтому людям, стремящимся сбросить несколько килограммов, следует отказаться от такого перекуса.