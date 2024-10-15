Чи можна вважати заморожені овочі корисними? Розвіяно основний міф

Чи корисні заморожені овочі?

Заморожені овочі можуть бути дуже корисними для організму, якщо їх правильно обробляють і зберігають. Ось кілька причин, чому вони є хорошим вибором:

Збереження поживних речовин

Заморожування овочів відбувається невдовзі після збору врожаю, що дозволяє зберегти більшу частину їхніх вітамінів і мінералів. Наприклад, вітаміни А та С, антиоксиданти й клітковина зберігаються під час заморожування майже так само добре, як у свіжих овочах, мінімальна втрата якості.

Під час заморожування овочі піддаються мінімальній термічній обробці (бланшуванню), щоб зупинити ферменти, які можуть впливати на смак і текстуру. Це допомагає уникнути втрати корисних речовин, що зазвичай відбувається при довгому зберіганні свіжих овочів.

Зручність і доступність

Заморожені овочі доступні протягом усього року, і вони не псуються так швидко, як свіжі. Це робить їх зручними для приготування здорових страв у будь-який час.

Менше харчових відходів

Оскільки заморожені овочі можна зберігати довго без втрати поживної цінності, їх використання знижує ризик псування продуктів, що сприяє зменшенню харчових відходів.

Міф про заморожені овочі

Дієтолог Світлана Фус зазначила, що заморожені овочі, такі як броколі, брюссельська та цвітна капуста, баклажани, кабачки, помідори, перець, цибуля-порей, а також молода стручкова квасоля (спаржева), також є цінним доповненням до зимового раціону. Тобто вони корисні, а не навпаки.

Вони зберігають майже всі корисні речовини, завдяки заморожуванню невдовзі після збору врожаю, і можуть бути використані для приготування різноманітних страв.

Приклади страв з заморожених овочів

Це можуть бути овочеві роли, омлети з броколі, супи-пюре з різних видів капусти та інші. Заморожені овочі добре поєднуються з білковими продуктами, такими як птиця, м’ясо, риба, яйця та сир.

Для збереження максимальної харчової цінності овочів, таких як капуста, найкраще готувати їх на пару перед подальшим приготуванням.