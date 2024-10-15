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Можно ли считать замороженные овощи полезными? Развеян основной миф

Фото: Полезны ли для организма замороженные овощи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы обычно с наступлением холодов начинают употреблять замороженные овощи. Но полезны ли они так же, как и свежие?

Что нужно знать о замороженных овощах, расскажет РБК-Украина (проект Styler).

Полезны ли замороженные овощи?

Замороженные овощи могут быть очень полезны для организма, если их правильно возделывают и хранят. Вот несколько причин, почему они являются хорошим выбором:

Сохранение питательных веществ

Замораживание овощей происходит вскоре после уборки, что позволяет сохранить большую часть их витаминов и минералов. Например, витамины А и С, антиоксиданты и клетчатка сохраняются во время замораживания почти так же хорошо, как в свежих овощах, минимальная потеря качества. Во время замораживания овощи подвергаются минимальной термической обработке (бланшированию), чтобы остановить ферменты, которые могут влиять на вкус и текстуру. Это помогает избежать потери полезных веществ, обычно происходит при длительном хранении свежих овощей.

Удобство и доступность

Замороженные овощи доступны в течение всего года и они не портятся так быстро, как свежие. Это делает их удобными для приготовления здоровых блюд в любое время.

Меньше пищевых отходов

Поскольку замороженные овощи можно хранить долго без потери питательной ценности, их использование снижает риск порчи продуктов, что способствует уменьшению пищевых отходов.

Миф о замороженных овощах

Диетолог Светлана Фус отметила, что замороженные овощи, такие как брокколи, брюссельская и цветная капуста, баклажаны, кабачки, помидоры, перец, лук-порей, а также молодая стручковая фасоль (спаржевая), также являются ценным дополнением к зимам. То есть они полезны, а не наоборот.

Они сохраняют почти все полезные вещества, благодаря замораживанию вскоре после сбора урожая, и могут быть использованы для приготовления разнообразных блюд.

Примеры блюд из замороженных овощей

Это могут быть овощные роллы, омлеты из брокколи, супы-пюре из разных видов капусты и другие. Замороженные овощи хорошо сочетаются с белковыми продуктами, такими как птица, мясо, рыба, яйца и творог.

Для сохранения максимальной пищевой ценности овощей, таких как капуста, лучше готовить их на пару перед последующим приготовлением.

Напомним, что до этого диетолог рассказала, как жить долго и счастливо в Украине.

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В материале использованы следующие источники – Instagram диетолога Светланы Фус, Today, Eat this, not That.

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