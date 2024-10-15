Можно ли считать замороженные овощи полезными? Развеян основной миф

Украинцы обычно с наступлением холодов начинают употреблять замороженные овощи. Но полезны ли они так же, как и свежие?
Что нужно знать о замороженных овощах, расскажет РБК-Украина (проект Styler).
Замороженные овощи могут быть очень полезны для организма, если их правильно возделывают и хранят. Вот несколько причин, почему они являются хорошим выбором:
Сохранение питательных веществ
Замораживание овощей происходит вскоре после уборки, что позволяет сохранить большую часть их витаминов и минералов. Например, витамины А и С, антиоксиданты и клетчатка сохраняются во время замораживания почти так же хорошо, как в свежих овощах, минимальная потеря качества. Во время замораживания овощи подвергаются минимальной термической обработке (бланшированию), чтобы остановить ферменты, которые могут влиять на вкус и текстуру. Это помогает избежать потери полезных веществ, обычно происходит при длительном хранении свежих овощей.
Удобство и доступность
Замороженные овощи доступны в течение всего года и они не портятся так быстро, как свежие. Это делает их удобными для приготовления здоровых блюд в любое время.
Меньше пищевых отходов
Поскольку замороженные овощи можно хранить долго без потери питательной ценности, их использование снижает риск порчи продуктов, что способствует уменьшению пищевых отходов.
Диетолог Светлана Фус отметила, что замороженные овощи, такие как брокколи, брюссельская и цветная капуста, баклажаны, кабачки, помидоры, перец, лук-порей, а также молодая стручковая фасоль (спаржевая), также являются ценным дополнением к зимам. То есть они полезны, а не наоборот.
Они сохраняют почти все полезные вещества, благодаря замораживанию вскоре после сбора урожая, и могут быть использованы для приготовления разнообразных блюд.
Это могут быть овощные роллы, омлеты из брокколи, супы-пюре из разных видов капусты и другие. Замороженные овощи хорошо сочетаются с белковыми продуктами, такими как птица, мясо, рыба, яйца и творог.
Для сохранения максимальной пищевой ценности овощей, таких как капуста, лучше готовить их на пару перед последующим приготовлением.
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В материале использованы следующие источники – Instagram диетолога Светланы Фус, Today, Eat this, not That.