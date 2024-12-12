Чи можна влітку "запастися" вітаміном D на цілий рік: 6 міфів, в які не варто вірити

Поширені міфи

Вітамін D потрібен тільки для здоров’я кісток

Ендокринолог Діна Крилова розповіла, що вітамін D дійсно потрібен для нормального росту кісток, їх мінералізації, профілактики остеопорозу в дорослих та рахіту в дітей. Це беззаперечний, підтверджений багатьма дослідженнями, факт.

Також є багато даних, які вказують на зв’язок між вітаміном D та серцево-судинними захворюваннями, роботою імунної системи, COVID-19 та багатьма іншими станами.

Дослідження показують, що вітамін сприяє зменшенню росту ракових клітин, пригнічує утворення кровоносних судин пухлини (ангіогенез) та метастазування.

Також виявлено, що вітамін D зменшує активність певних типів імунних клітин, які зазвичай перешкоджають імунній системі активно реагувати на рак.

Вітамін D потрібно приймати всім

Усім точно не потрібно приймати. Профілактичну дозу вітаміну D слід приймати людям у віковому діапазоні 1-18 років, а також людям віком понад 75 років, вагітним і тим, хто має високий ризик переддіабету.

Особливо важливо вітамін D приймати людям із його дефіцитом або нестачею, визначеними за лабораторними дослідженнями.

Стежити за рівнем вітаміну D потрібно переважно в період із жовтня по квітень, коли сонячного світла стає менше. Однак, навіть у сонячні місяці його синтез в організмі може бути недостатнім через використання сонцезахисних засобів, роботу вдома чи офісі.

Тому важливо дбати про рівень вітаміну не в окремі періоди, а протягом усього року.

Чим більше дозування приймати, тим краще

Це може завдати шкоди здоров'ю. Велике дозування вітаміну D може призвести до передозування, що супроводжуватиметься побічними реакціями від препарату.

Серед ознак інтоксикації: нудота, закреп, втрата апетиту та загальне нездужання. У важких випадках може розвиватись гіперкальціємія, тобто накопичення рівня кальцію в крові понад норму. Це може призвести до переломів кісток та ураження нирок.

Якщо є сонце, то дефіцит вітаміну D неможливий

Це неправда, адже синтез вітаміну D залежить не тільки від УФ-випромінювання, але й від інших чинників, як-от від вмісту меланіну в шкірі та використання сонцезахисного крему.

Крім того, відомо, що в організмі людей старшого віку та людей із темною шкірою вітаміну D синтезується менше під дією сонячного світла.

Тому хоч сонечко і є, але не факт, що цього буде достатньо для належної продукції вітаміну D.

Важливо пам’ятати, що УФ-випромінювання не проникає через скло, тому сонячне світло через вікно в приміщенні не сприятиме виробленню вітаміну.

Влітку можна "запастися" вітаміном на весь рік

Як би нам не хотілось, але організм не може накопичити вітамін D "про запас". Якщо з певних причин підтримувати належний рівень вітаміну неможливо, варто розглянути його додаткове приймання у формі дієтичних добавок.

Дефіциту вітаміну D можна уникнути, якщо харчуватись збалансовано

У продуктах харчування міститься незначна концентрація вітаміну D, яка, на жаль, не може забезпечити його денну норму для належної роботи організму людини.

Найбільше вітаміну D міститься у різних видах риби, а також у деяких збагачених вітаміном продуктах, які не є широко доступними в багатьох країнах. Проте забезпечити щоденну потребу вітаміну D виключно через харчування доволі складно.