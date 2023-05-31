Чи можна випускати котів гуляти: експерти розповіли про 3 серйозні вуличні загрози

Токсична загроза

Сертифікований дресувальник кішок Моллі ДеВос назвала 3 основні причини, через які не варто випускати домашніх улюбленців гуляти вулицею.

На вулиці на котів чатує безліч небезпек - доступ до антифризу чи родентицидів, отруйні рослини і спрей від комах, які використовують люди.

За словами ДеВос, деякі домовласники можуть навмисно залишати токсини та отруту у дворах, щоб відганяти чужих котів від своєї території.

Конфлікти з іншими котами

Коти на вулиці зазвичай мітять свою територію, але це може стати проблемою, оскільки інша тварина також може претендувати на цю ділянку.

А ще кіт може перейняти запах іншої тварини. І якщо у вас вдома живе ще один кіт, то він не впізнає його по запаху. Адже тварини розрізняють один одного саме так.

Тоді можуть виникнути конфлікти між котами вдома, бо тварина сприйме іншу, як загарбника території.

Смертельна небезпека

Життя кота на вулиці можливо й виглядає більш привабливим, але воно набагато небезпечніше. За інформацією Товариства захисту тварин США, коти, що вільно гуляють, в середньому живуть 3 роки, для порівняння домашні улюбленці живуть від 12 до 18 років.

Якщо ви таки хочете вигулювати свого улюбленця на свіжому повітрі, то краще робіть це на повідку або в закритому "катіо". Це допоможе вберегти вашого вихованця від вуличних небезпек.