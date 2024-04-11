Чи дійсно можна вимити пестициди з овочів: проста хитрість

Чи несуть загрозу пестициди

Дослідження Массачусетського університету довело, що замочування продуктів у розчині з содою ефективно видаляє пестициди.

Пестициди активно використовують у великих і маленьких сільськогосподарських виробництвах. Основна мета - підвищити врожайність та боротьба зі шкідниками та хворобами рослин.

Якщо агрохімікати накопичуються в харчових продуктах, то можуть стати причиною отруєнь.

Чи можна вимити "хімію" з овочів

Дослідження Массачусетського університету довело, що миття продуктів у розчині харчової соди дійсно допомагає.

Зокрема, лише 15-хвилинне замочування в 1% розчині харчової соди повністю видаляє два поширені пестициди зі шкірки яблук.

Однак, потім потрібно ретельно промити фрукти під водою.

Вчені користувалися спеціальними картками для виявлення в продукті пестицидів.

Такі картки використовують так: занурюють у розчин, в якому замочувалися фрукти, а потім притискається до іншої картки. Якщо друга картка залишається білою, то це головна ознака високої концентрації залишків пестицидів.

Споживачам досить важко виявити токсичні речовини у фруктах та овочах, які вони купують на ринках або в супермаркеті. Вони зазвичай не мають жодного смаку чи запаху, їх не видно на поверхні продуктів.

Тому багато хто просто миє їх під проточною водою.

Очищення оцтом

Очищувати овочі та фрукти можна також за допомогою оцту.

Фахівці замочили виноград на 15 хвилин у розчині харчової соди: 2 чайні ложки на 1 літр води.

У другому способі виноград обприскали оцтовим розчином, де води та оцту в пропорції 3:1 та залишили на 15 хвилин.

Тестові карти, оброблені розчином соди, стали синіми, що вказує на ефективність видалення пестицидів.

Розчин харчової соди видалить лише деякі класи пестицидів і лише з поверхні продукту. Ті, що застосовуються для обробки коріння рослин, не вимиваються.