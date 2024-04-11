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Действительно ли можно вымыть пестициды из овощей: простая хитрость

Можно ли вымыть пестициды из овощей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все знают с детства, что перед употреблением фрукты и овощи всегда нужно тщательно мыть. Как выяснилось, сода тоже помогает в борьбе с пестицидами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Сen.acs.

Несут ли угрозу пестициды

Исследование Массачусетского университета показало, что замачивание продуктов в растворе с содой эффективно удаляет пестициды.

Пестициды активно используются в крупных и маленьких сельскохозяйственных производствах. Основная цель - повысить урожайность и борьба с вредителями и болезнями растений.

Если агрохимикаты накапливаются в пищевых продуктах, то могут стать причиной отравлений.

Можно ли вымыть "химию" из овощей

Исследование Массачусетского университета доказало, что мытье продуктов в растворе пищевой соды действительно помогает.

В частности, только 15-минутное замачивание в 1% растворе пищевой соды полностью удаляет два распространенных пестицида из кожуры яблок.

Однако затем нужно тщательно промыть фрукты под водой.

Ученые пользовались специальными карточками для обнаружения в продукте пестицидов.

Такие карты используют так: погружают в раствор, в котором замачивались фрукты, а затем прижимается к другой карте. Если вторая карта остается белой, то это главный признак высокой концентрации остатков пестицидов.

Потребителям достаточно трудно обнаружить токсичные вещества во фруктах и овощах, которые они покупают на рынках или супермаркете. Они обычно не имеют никакого вкуса или запаха, они не видны на поверхности продуктов.

Поэтому многие просто моют их под проточной водой.

Очистка уксусом

Очищать овощи и фрукты можно с помощью уксуса.

Специалисты замочили виноград на 15 минут в растворе пищевой соды: 2 чайные ложки на 1 литр воды.

Во втором способе опрыскивают виноград уксусным раствором, где воды и уксуса в пропорции 3:1 и оставили на 15 минут.

Тестовые карты, обработанные раствором соды, стали синими, что указывает на эффективность удаления пестицидов.

Раствор пищевой соды удалит лишь некоторые классы пестицидов и только с поверхности продукта. Те, которые используются для обработки корней растений, не вымываются.

 

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Фрукты