Чи можна користуватись минулорічним сонцезахисним кремом: це важливо знати

Чи можна користуватись минулорічним засобом

У багатьох людей залишається сонцезахисний крем з минулорічної відпустки. Перш ніж користуватись ним, потрібно пам'ятати, що захист від сонця дуже важливий не тільки в спекотні літні дні, але цілий рік.

Виходячи на вулицю, завжди покривайте відкриті частини тіла кремом з УФ-фільтром. Особливо це стосується обличчя, яке найбільше піддається впливу сонячних променів. Влітку, коли сонце особливо спекотне, уникнення захисту шкіри може призвести до сонячних опіків.

Важливо, що шкіру потрібно захищати від сонця не тільки на пляжі під час відпустки, але і щодня. Збираючись на роботу чи за покупками в місто, завжди користуйтеся кремом із SPF 30.

Скільки дійсний крем

Сонцезахисний крем, як і будь-який косметичний засіб, має термін придатності, після якого його використовувати не можна. Купуючи крем в магазині або аптеці завжди звертайте на це увагу.

Зазвичай сонцезахисні креми після відкриття можна використовувати 12 місяців.

Креми в тюбиках зазвичай мають менший термін придатності, ніж у вакуумній упаковці, до якої утруднений доступ повітря.

Важливо і те, як зберігався крем. Косметика, яка зберігається під дією високої температури, втрачає свої захисні властивості.

Ознаки, що кремом більше не можна використовувати

Зокрема, варто подивитися на консистенцію продукту та оцінити його запах. При неправильному зберіганні косметика може розшаруватися, тобто відокремитися жирний шар. Непридатним також вважається крем, в якому з'явилися грудочки, змінився колір і запах.

Така косметика не захищає шкіру належним чином і може викликати подразнення та сонячні опіки.

Як безпечно користуватися

Під час перебування на сонці необхідно змастити шкіру великою кількістю крему. Необхідно нанести близько 2 мл сонцезахисного крему на обличчя і близько 30 мл на тіло.

Також не забувайте повторювати нанесення крему кожні 2 години та кожного разу після виходу з води або витирання рушником, тому що продукт змивається та змінює свої властивості.