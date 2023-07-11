Можно ли пользоваться прошлогодним солнцезащитным кремом: это важно знать

Это может вас удивить, но есть люди, использующие один и тот же солнцезащитный крем десятилетиями. Однако, следует знать, какие признаки указывают на то, что средство испортилось и может нанести вред коже.
Об этом пишет Pomorska.
У многих людей остается солнцезащитный крем из прошлогоднего отпуска. Прежде чем пользоваться им, нужно помнить, что защита от солнца очень важна не только в жаркие летние дни, но круглый год.
Выходя на улицу, всегда покрывайте открытые части тела кремом с УФ-фильтром. Особенно это касается лица, наиболее подверженного воздействию солнечных лучей. Летом, когда солнце особенно жаркое, избегание защиты кожи может привести к солнечным ожогам.
Важно, что кожу нужно защищать от солнца не только на пляже во время отпуска, но и каждый день. Собираясь на работу или за покупками в город, всегда пользуйтесь кремом из SPF 30.
Солнцезащитный крем, как и любое косметическое средство, имеет срок годности, после которого его нельзя использовать. Покупая крем в магазине или аптеке, всегда обращайте на это внимание.
Обычно солнцезащитные кремы после открытия можно использовать 12 месяцев.
Кремы в тюбиках обычно имеют меньший срок годности, чем в вакуумной упаковке, к которой затруднен доступ воздуха.
Важно и то, как хранился крем. Косметика, которая сохраняется под действием высокой температуры, теряет свои защитные свойства.
В частности, следует посмотреть на консистенцию продукта и оценить его запах. При неверном хранении косметика может расслоиться, то есть отделиться жирный слой. Непригодным также считается крем, в котором появились комочки, изменился цвет и запах.
Такая косметика не защищает кожу должным образом и может вызвать раздражение и солнечные ожоги.
Во время пребывания на солнце нужно смазать кожу огромным количеством крема. Необходимо нанести около 2 мл солнцезащитного крема на лицо и около 30 мл на тело.
Также не забывайте повторять нанесение крема каждые 2 часа и каждый раз после выхода из воды или вытирания полотенцем, потому что продукт смывается и изменяет свои свойства.
Ранее мы сообщали о частых ошибках при использовании солнцезащитных средств.
Также мы писали о главных причинах того, что кожа имеет старый вид.