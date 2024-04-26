Ваш улюбленець це оцінить. Ось 9 способів сказати люблю "котячою мовою"

Коти доволі примхливі створіння і часто мають норовливий характер, тож це треба враховувати при спробі налагодження контакту з твариною. Разом із цим, вони чудово зчитують настрій людини і здатні на любов й ласку відповісти взаємністю.

Про те, як "котячою мовою" сказати люблю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Pet md.

Навчіться надсилати "котячі поцілунки"

Коти висловлюють довіру та спокій за допомогою погляду. Деякі називають це повільним морганням, інші називають це "поцілунками кошеня". Тож подивіться на свого кота, повільно заплющивши очі наполовину, а потім поступово відкриваючи їх знову. Так ви скажете "Я люблю тебе" по-котячому.

Створіть розпорядок дня

Створити передбачуваний розпорядок дня, як-от постійний час прийому їжі, ігрові сеанси, за якими слідують смачні частування, і навіть моменти відпочинку для обіймів або догляду.

Грайте зі своїм котом

Коти - хижаки, тож найкращі ігри, в які можна грати з вашим улюбленцем - це полювання та ловля. Використовуйте для ігор палички, м'ячі, іграшки-мишки тощо. Після того, як кішка насолодиться іграми, ви можете винагородити її частуванням.

Забезпечте кота поживною їжею

Їжа кота має бути поживною й багатою тваринними білками. Для додаткового елемента мисливської розваги під час їжі подумайте про включення харчових головоломок або килимків для лизання. Щоб дізнатися більше про ідеальну дієту вашої кішки або скільки та як часто її годувати, проконсультуйтеся з ветеринаром. Вони можуть допомогти вам вибрати високоякісний корм, який відповідає індивідуальним потребам вашої кішки.

Регулярно розчісуйте кота

Якщо у вашого кота довга шерсть, то регулярно розчісуйте його спеціальною щіткою. Це допоможе уникнути сплутаної шерсті. Іноді коти можуть навіть облизати господаря на знак подяки.

Втім деякі процедури догляду можуть викликати стрес і негативні асоціації у тварини. Тож стежте за поведінкою кота і не робіть нічого примусово.

Не вимагайте ласки від кота

Кішки вправні в невербальному спілкуванні. Господарі повинні знати, що повільне моргання, муркотіння, розслаблена поза вказують на те, що вони відкриті для прихильності. А якщо кіт активно виляє хвостом, опустив вуха, розширив зіниці - це чіткі сигнали "стоп". Повага до кордонів вашого кота зміцнює довіру та допомагає йому почуватися в безпеці вдома.

Правильно гладьте кота

Спочатку простягніть руку і терпляче дочекайтеся, поки кіт підійде. Почніть з ніжних погладжувань навколо голови, підборіддя та щік. Це зони з пахучими залозами, і вони, як правило, є найулюбленішими місцями, щоб їх чесати, дряпати та гладити. Уникайте живота, ніг і хвоста. Робіть короткі перерви, коли гладите свого кота.

Винагороджуйте свого кота

Винагороджуючи бажану поведінку за допомогою ласощів і похвали, ви не просто навчаєте манер або навіть веселих трюків, ви навчитеся спілкуватися зі своїм котом. Однак майте на увазі, що експерти рекомендують обмежити ласощі до 10% добової потреби вашого кота в калоріях.

Використовуйте позитивне спілкування

Кішки інтуїтивно вловлюють настрій, енергію та інтерпретують наші наміри жестами та тоном голосу. Одне дослідження навіть показало, що коти частіше реагують на високі, співучі тони, тобто дитячу розмову. З іншого боку, гучні звуки, різкі жести та високі тони можуть виглядати як загроза.