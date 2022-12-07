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Чи можна відзначати Різдво двічі - 25 грудня та 7 січня: відповідь церкви

Чи можна відзначати Різдво двічі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українське суспільство продовжує обговорювати, коли потрібно відзначати Різдво - 25 грудня або 7 січня. Перша дата - з усім християнським світом і за Григоріанським календарем, друга - за Юліанським, з деякими країнами.

Синод Православної церкви України (ПЦУ) дозволив проводити богослужіння на честь Різдва Христового 25 грудня. І частина українців навіть радісно стала відзначати й решту свят - за Юліанським календарем. Наприклад, 6 грудня за цим календарем був День Святого Миколая.

Чи можна святкувати Різдво двічі і що про це думає церква, розповіли у Vikna.

Насправді українці можуть відзначати Різдво двічі – і 25 грудня, і 7 січня.

Митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко вважає, що обидва дні можна вважати святами та відзначати Різдво двічі – за Новоюліанським та Григоріанським календарем. Тим більше, що цьогорічні служби в церквах можна проводити й 25 грудня, і 7 січня.

Не всі українці визначилися з датою, тим більше, що є вплив громади чи сім'ї. Тому сперечатися про дату точно не варто.

"Знайте, зайвої молитви не буває. Якщо говорити по-богословськи, то ми Різдво відзначаємо з кожної Божественної літургії, яку завершуємо, тобто 365 разів на рік", - зазначив митрополит.

Під час Божественної літургії згадуються Євангельські події, серед яких і Різдво, Воскресіння, Голгофа і Вознесіння Господа на небеса. Тому немає гріха у тому, коли святкуватиме Різдво.

Крім того, священнослужителі зможуть побачити точну статистику того, яку дату обирають українці лише після 7 січня.

До речі, раніше ми розповідали про те, чому в Україні було дві дати Різдва.

А також ми писали про те, що говорять релігієзнавці з приводу святкування Різдва.

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