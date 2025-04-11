Чи можна святити куплену паску? Роз’яснення церкви, яке треба запам'ятати раз і назавжди

Що не можна святити на Паску

Однією з основних заборон є те, що не можна святити алкогольні напої, такі як горілка чи пиво. Єдиний виняток - це вино "Кагор". Також не можна приносити до церкви кров'яну ковбасу, оскільки вона не відповідає релігійним традиціям святкування.

Ще одна важлива заборона стосується матеріальних цінностей: гроші, ключі, прикраси та інші дорогі предмети не повинні потрапляти в кошик для освячення. Існує помилкова думка, що посвячені продукти потрібно розрізати лише посвяченим ножем, однак це не є обов'язковим.

Що варто покласти до кошика для освячення

До пасхального кошика обов'язково потрібно покласти паску - символ тіла Христа, що воскрес. Паска - це не просто хліб, а глибокий релігійний символ, який нагадує про перемогу життя над смертю. При цьому не має суттєвого значення, чи зроблена паска вдома, чи куплена в магазині - вона залишається важливим символом.

"Коли ми уважно послухаємо священників, які благословляють ці страви, які в кошику, то ми побачимо, що він саме благословляє... Отже, найперше ми говоримо про хліб, про паску. Ми говоримо також про м'ясні страви. І говоримо про сир, масло, яйця і інші страви", - говорить отець Роман Дутчак, священник Архикатедрального собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ в місті Тернопіль.

Яйця - символ нового життя та воскресіння, вони є обов'язковим елементом на Великдень. Також слід покласти молочні продукти, такі як сир та масло, які символізують Божу благодать та підтримку.

М'ясні продукти, зокрема сало, ковбаси та буженина, мають свої корені у старозавітній традиції жертвоприношень, коли вживали жертовне ягня.

Немає значення - чи куплена паска, чи зроблена своїми руками (фото: Pixabay.com)

Що ще покласти у святковий кошик

Не менш важливими є такі продукти, як хрін, що символізує силу духу і віру в воскресіння, а також сіль - символ зв'язку між Богом та народом, що згадується в Біблії. Крім цього, варто взяти вино "Кагор", яке є єдиним алкоголем, що можна посвятити на Великдень. Пам'ятайте, що кожен продукт має своє значення і несе в собі глибокий символізм.

Порядок освячення та поведінка в церкві

Освячення пасхальних кошиків відбувається зазвичай в суботу з ранку до обіду або в неділю зранку. У деяких храмах є спеціальний порядок, який залежить від часу проведення служби. Якщо ви були на всенічній службі, то ваш кошик святять першими.

Після цього священники виходять на двір церкви, де люди, що не брали участі в службі, також можуть освятити свої продукти. Важливо дотримуватися порядку і поважати святкову атмосферу, не забуваючи про правила поведінки в храмі.