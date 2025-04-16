Чи можна спати в ювелірних прикрасах? Експерти розкрили приховану небезпеку

Ризик пошкодити прикрасу

Під час сну ми рухаємось, перевертаємось - це створює додаткове навантаження на тонкі елементи виробу. Ланцюжки можуть заплутатись або порватися, каблучки - деформуватись, а вставки - розхитатися чи навіть випасти.

Небезпека для здоров'я

Жорсткі елементи прикрас можуть тиснути на шкіру, дряпати або навіть спричинити мікротравми. Алергічні реакції на метали теж можуть проявлятись під час тривалого контакту.

Втрачений блиск

Якщо ви не знімаєте прикраси під час душу, миття рук або сну, на їхній поверхні накопичується тонка плівка з мила, крему чи засобів для догляду. Це поступово "глушить" блиск каміння та металу. Золоті, срібні чи платинові прикраси тьмяніють, і вам доведеться їх частіше чистити або навіть професійно полірувати.

Коли треба знімати прикраси

Ювеліри рекомендують знімати прикраси перед сном, миттям рук, душем або заняттями спортом. А щоб зберегти їхній блиск, періодично мити в теплій воді з краплею м'якого засобу для миття посуду та м'якою щіткою або в спеціальному розчині для очистки прикрас.

Для професійної чистки звертайтесь до ювеліра. Особливо будьте обережні з перлами, адже вони дуже чутливі до зовнішнього впливу.

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