Чи можна собакам давати кістки: ветеринар розповіла про поширений міф

Багато людей люблять давати своїм собакам кістки. Однак, це робити категорично заборонено, адже вони завдають великою шкоди організму.
Про це розповіла ветеринар та зоопсихолог Лілія Лободіна в Instagram.
Багато хто вважає, що кістки корисні, адже це чудове джерело кальцію. Однак, це поширений міф.
Фахівець каже, що годування сирим м‘ясом та кістками небезпечне для здоров‘я, а також не є збалансованим харчуванням.
Також надмірна кількість подібних продуктів може призвести до деформацій кісток молодих тварин внаслідок розвитку вторинного (харчового) гіперпаратиреозу.
До того ж кальцій тварини отримують з якісного корму та м‘яса, але у поєднанні з іншими важливими нутрієнтами.
Окрім того, кістки призводять до пошкоджень зубів, закрепів, кишкової непрохідності, порушень роботи та травм шлунково-кишкового тракту, глотки, ротової порожнини, через що у більшості випадків потрібне хірургічне втручання
Особливо небезпечними є й пташині кістки, адже вони дуже гострі
Тому варто пам'ятати, що кістки в раціоні собаки спричиняють шкоду, яка може призвести до незворотних наслідків.
"Я рекомендую назавжди забути про будь-які кістки в раціоні улюбленця, окрім ласощів у формі кісточок", - додала Лілія Лободіна.
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