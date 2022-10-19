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Можно ли собакам давать кости: ветеринар рассказала о распространенном мифе

Можно ли собакам давать кости (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

Многие любят давать своим собакам кости. Однако это делать категорически запрещено, ведь они наносят большой вред организму.

Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.

Многие считают, что кости полезны, ведь это отличный источник кальция. Однако это распространенный миф.

Почему нельзя давать кости

Специалист говорит, что кормление сырым мясом и костями опасно для здоровья, а также не сбалансированным питанием.

Также чрезмерное количество подобных продуктов может привести к деформациям костей молодых животных в результате развития вторичного (пищевого) гиперпаратиреоза.

К тому же кальций животные получают из качественного корма и мяса, но в сочетании с другими важными нутриентами.

Кроме того, кости приводят к повреждениям зубов, запорам, кишечной непроходимости, нарушением работы и травмам желудочно-кишечного тракта, глотки, полости рта, из-за чего в большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство.

Особенно опасны есть и птичьи кости, ведь они очень острые.

Поэтому следует помнить, что кости в рационе собаки наносят вред, который может привести к необратимым последствиям.

"Я рекомендую навсегда забыть о любых костях в рационе любимца, кроме лакомства в форме косточек", - добавила Лилия Лободина.

Раньше мы называли фрукты, которые категорически нельзя давать домашним животным.

Также мы писали, что делать в случае укуса собаки или дикого животного.

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