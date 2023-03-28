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Чи можна шкрябати антипригарне покриття? Експерт розвінчала основні міфи про пательні

Як вибрати сковорідку (фото: flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Пательня – це незамінний предмет на кухні. Дуже важливо купувати якісний товар, який не тільки прослужить довго, а й представлятиме користь для здоров'я.

Як вибрати якісний посуд, розповіла в Instagram кулінар Дар'я Дорошкевич.

Як вибрати якісну пательню

Чим товстіше дно, тим довше посуд не деформуватиметься, і тим легше на ньому готувати корисні страви.

Поверхня пательні повинна мати напис PFOA Free. Це означає, що покриття безпечне і немає перфторактонової кислоти.

Не бійтеся сковорідок із тефлоном. Вони абсолютно безпечні. І їх не зіпсувати тим, що ви пошкодите тефлон металом. На них можна розігрівати без олії, ставити їх у духовку або на гриль.

Чи можна шкрябати антипригарне покриття?

Виробник не дозволяє шкрябати покриття тому, що після подряпин покриття втрачає антипригарність, причому досить швидко. І покупець стає незадоволеним. Якщо дотримуються умови, описані в порадах, то шкоди здоров'ю подряпані сковороди не зазнають. Правда і готувати їжу корисними методами на подряпаному посуді вже важче.

Те, як ви миєте пательню, дуже впливає на антипригарні якості. Якщо ви миєте сковороди в посудомийці, купуйте тільки ті сковороди, які мають спеціальне маркування з дозволом миття в ньому. Такі сковороди завжди дорожчі, але якість антипригарного покриття вища.

Якщо цього маркування немає, сковороду потрібно мити виключно вручну без металевих щіток і обов'язково м'якими миючими засобами без абразивних частинок. Це насправді дуже важливо, набагато важливіше, ніж скребки, тому що миєте ви сковороду після кожного використання.

Що таке хотспот на сковороді?

Хотспот – точка посередині пательні для визначення температури поверхні. По-перше, це наклейка на антипригарне покриття. А значить, у цій точці антипригарні властивості гірші. По-друге, якщо ви помічали, саме центр пательні першим втрачає антипригарні якості (посередині завжди висока температура, от і результат). А якщо є хотспот, то це відбувається швидше. І, по-третє, враховуючи два попередні висновки, немає сенсу платити більше за непотрібну функцію.

Нагадаємо, що названо посуд, який шкодить здоров'ю.

Раніше ми повідомляли, як правильно мити та дезінфікувати кухонні лопатки та ложки з дерева .

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