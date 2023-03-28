Можно ли скрести антипригарное покрытие? Эксперт развенчала основные мифы о сковородках

Как выбрать качественную сковородку

Чем толще дно, тем дольше посуда не будет деформироваться, и тем легче на ней будет готовить полезные блюда.

Поверхность сковородки должна иметь надпись PFOA Free. Это означает, что покрытие безопасно и в нем нет перфторактоновой кислоты.

Не бойтесь сковородок с тефлоном. Они абсолютно безопасны. И их не испортить тем, что вы повредите тефлон металлом. На них можно разогревать без масла, ставить их в духовку или на гриль.

Можно ли скрести антипригарное покрытие?

Производитель не позволяет скрести покрытие потому, что после царапин покрытие теряет антипригарность, причем достаточно быстро. И покупатель становится недовольным. Если соблюдаются условия, описанные в советах, то вреда для здоровья поцарапанные сковороды не несут. Правда и готовить пищу полезными методами на поцарапанной посуде уже труднее.

То, как вы моете сковороду, оказывает большое влияние на антипригарные качества. Если вы моете сковороды в посудомойке, покупайте только те сковороды, которые имеют специальную маркировку с разрешением мытья в ней. Такие сковороды всегда дороже, но качество антипригарного покрытия выше.

Если же этой маркировки нет, сковороду нужно мыть исключительно вручную без металлических щеток и обязательно мягкими моющими средствами без абразивных частиц. Это на самом деле очень важно, гораздо важнее, чем скребки, потому что моете вы сковороду после каждого использования.

Что такое хотспот на сковороде?

Хотспот – точка посреди сковороды для определения температуры поверхности сковороды. Во-первых, это наклейка на антипригарное покрытие. А значит, в этой точке антипригарные свойства хуже. Во-вторых, если вы замечали, то именно центр сковороды первым теряет антипригарные качества (посредине всегда высокая температура, вот и результат). А если есть хотспот, то это происходит быстрее. И, в-третьих, учитывая 2 предварительных вывода, нет смысла платить больше за ненужную функцию.