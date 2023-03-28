Можно ли скрести антипригарное покрытие? Эксперт развенчала основные мифы о сковородках

Сковородка - это незаменимый предмет на кухне. Очень важно покупать качественный товар, который не только прослужит долго, но и будет представлять пользу для здоровья.
Как выбрать качественную сковородку рассказала в Instagram кулинар Дарья Дорошкевич.
Чем толще дно, тем дольше посуда не будет деформироваться, и тем легче на ней будет готовить полезные блюда.
Поверхность сковородки должна иметь надпись PFOA Free. Это означает, что покрытие безопасно и в нем нет перфторактоновой кислоты.
Не бойтесь сковородок с тефлоном. Они абсолютно безопасны. И их не испортить тем, что вы повредите тефлон металлом. На них можно разогревать без масла, ставить их в духовку или на гриль.
Производитель не позволяет скрести покрытие потому, что после царапин покрытие теряет антипригарность, причем достаточно быстро. И покупатель становится недовольным. Если соблюдаются условия, описанные в советах, то вреда для здоровья поцарапанные сковороды не несут. Правда и готовить пищу полезными методами на поцарапанной посуде уже труднее.
То, как вы моете сковороду, оказывает большое влияние на антипригарные качества. Если вы моете сковороды в посудомойке, покупайте только те сковороды, которые имеют специальную маркировку с разрешением мытья в ней. Такие сковороды всегда дороже, но качество антипригарного покрытия выше.
Если же этой маркировки нет, сковороду нужно мыть исключительно вручную без металлических щеток и обязательно мягкими моющими средствами без абразивных частиц. Это на самом деле очень важно, гораздо важнее, чем скребки, потому что моете вы сковороду после каждого использования.
Хотспот – точка посреди сковороды для определения температуры поверхности сковороды. Во-первых, это наклейка на антипригарное покрытие. А значит, в этой точке антипригарные свойства хуже. Во-вторых, если вы замечали, то именно центр сковороды первым теряет антипригарные качества (посредине всегда высокая температура, вот и результат). А если есть хотспот, то это происходит быстрее. И, в-третьих, учитывая 2 предварительных вывода, нет смысла платить больше за ненужную функцию.
Напомним, что названа посуда, которая вредит здоровью.
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