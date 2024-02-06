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Чи можна розлучитись онлайн, перебуваючи за кордоном: пояснення юриста

Чи можна розлучитись онлан з-за кордону (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Багато наших громадян перебувають за кордоном і з різних причин не можуть повернутись в Україну, щоб оформити розлучення.

Чи можна це зробити онлайн, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" у Telegram.

Чи можна отримати розлучення з-за кордону

"З такими питаннями до нас часто звертаються. Подати документи можна через офіційного представника, або ж подати через Укрпошту або через систему електронний суд. При цьому справу не розглядають онлайн, процес відбувається стандартно", - каже адвокат Кристина Очкур.

Також вона наголошує, що перебувати на засіданні можна за допомогою відеозв'язку, якщо суддя вам це дозволить і якщо необхідна ваша участь, бо це визнано обов'язковим у судовому порядку.

"Так буває далеко не завжди, навіть досить рідко. Ви спокійно можете брати участь у будь-якому судовому процесі в Україні через представника, просто звернувшись до адвоката чи юриста", - пояснює Очкур.

Як розлучитись, перебуваючи за кордоном (фото: rastorzhenie-braka.com)

Разом із цим вона додає, що при отриманні спадщини процес відбувається складніше. Для цього доведеться звернутись у консульство, в країні, де ви перебуваєте, посвідчити заяву про вступ на спадщину та зробити довіреність на представника, який знаходиться в Україні, також її посвідчити і передати ці документи в Україну.

"Це теж реально зробити. Але це не можна назвати онлайн, це скоріше дистанційне оформлення", - зазначає юрист.

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розлученнясоветы юриста