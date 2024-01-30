Фіксована сума чи частка від заробітку? Юрист пояснив, який варіант аліментів краще вибирати
Після розлучення, якщо дитина залишається проживати із мамою, батько повинен виплачувати аліменти на утримання доньки чи сина. Закон передбачає два варіанти виплат - щомісячну фіксовану суму грошей або ж частку від заробітку.
Про те, який варіант кращий, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.
Які аліменти краще - тверда грошова сума чи частка від заробітку
"Аліменти у твердій грошовій сумі означають, що ви чітко визначаєтесь із якоюсь конкретною грошовою сумою та просите суд стягувати цю суму з платника аліментів. Плюсом цього способу є те, що у твердої грошової суми не встановлено верхньої межі. Чим більший офіційний дохід у платника аліментів - тим більший розмір аліментів ви можете просити", - пояснює юрист.
При цьому він додає, що така перевага цього способу одночасно є й недоліком, оскільки визначення розміру твердої грошової суми напряму залежить від розміру офіційного доходу платника аліментів.
"А якщо платник не працевлаштований, то суд скоріше за все встановить мінімальний розмір аліментів, а не той розмір, який просите ви", - каже Сащук.
Натомість визначення розміру аліментів у частці заробітку - є набагато кращим варіантом, вважає адвокат.
"По-перше, у суді вам непотрібно буде обґрунтовувати розмір аліментів, оскільки він прямо встановлений законом - на одну дитину - 1/4, на двох - 1/3, на трьох і більше - 1/2 заробітку. По друге, такий спосіб стягнення аліментів є набагато швидшим. Адже заява про видачу наказу розглядається судом протягом 5 робочих днів", - додає юрист.
Також Сащук зазначає, що навіть, якщо платник аліментів офіційно не працює, тоді частка рахуватиметься не від його заробітку, а від середнього заробітку за місцем його проживання.
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