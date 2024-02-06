Можно ли развестись онлайн, находясь за границей: объяснение юриста

Можно ли получить развод из-за границы

"С такими вопросами к нам часто обращаются. Подать документы можно через официального представителя, или же подать через Укрпочту или через систему электронный суд. При этом дело не рассматривают онлайн, процесс происходит стандартно", - говорит адвокат Кристина Очкур.

Также она отмечает, что находиться на заседании можно с помощью видеосвязи, если судья вам это позволит и если необходимо ваше участие, потому что это признано обязательным в судебном порядке.

"Так бывает далеко не всегда, даже довольно редко. Вы спокойно можете принимать участие в любом судебном процессе в Украине через представителя, просто обратившись к адвокату или юристу", - объясняет Очкур.

Как развестись, находясь за границей (фото: rastorzhenie-braka.com)

При этом она добавляет, что при получении наследства процесс происходит сложнее. Для этого придется обратиться в консульство, в стране, где вы находитесь, удостоверить заявление о вступлении на наследство и сделать доверенность на находящегося в Украине представителя, также его удостоверить и передать эти документы в Украину.

"Это тоже реально сделать. Но это нельзя назвать онлайн, это скорее дистанционное оформление", - отмечает юрист.