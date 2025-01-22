Можно ли "разогнать" метаболизм? Наконец-то есть вразумительный ответ эксперта
Многие верят в миф, что метаболизм человека можно разогнать. Верно ли это утверждение? Какие именно факторы влияют на похудение?
Все детали объяснил в интервью РБК-Украина ответил известный фитнес-тренер и нутрициолог, автор крупнейшего в Украине проекта похудения "Наука и здравый смысл" Виктор Мандзяк.
Какие факторы влияют на похудение?
Виктор сообщил, что похудение зависит только от питания при наличии активности.
"На похудение влияет очень много факторов. Все упирается, опять же, в энергетический баланс, на который влияет, например, сон", - сказал эксперт.
По его словам, недосыпание повышает голод, снижает контроль поведения и может негативно на похудение через прежде всего пищевое поведение, "потому что нам труднее себя контролировать, когда мы не выспались, и у нас повышается тяга к калорийной пище и голод при этом".
Также тренер сообщил, что быстрые низкокалорийные диеты несут вред для нашего организма, не надо вообще их использовать.
Что такое метаболизм
Метаболизм - это непрерывный и саморегулируемый круговорот веществ, который происходит в процессе существования живых организмов и сопровождается их постоянным самовосстановлением. К этим реакциям относится усвоение питательных веществ и кислорода, поступающих из окружающей среды, вплоть до образования конечных продуктов (CO2, вода, мочевина и др.), которые выделяются наружу.
Живые организмы способны впитывать из окружающей среды и преобразовывать энергию (энергетический обмен), которая затем расходуется на построение и поддержание их структурной организации (пластический обмен).
Метаболизм включает три этапа: поступление веществ в организм, их внутритканевый обмен и выделение конечных продуктов из организма. Поступление веществ в организм происходит в результате дыхания (оксиген) и питания. В желудочно-кишечном тракте продукты питания перевариваются (расщепляются до простых веществ).
Кстати, ранее тренер назвал популярный у украинцев продукт, от которого растет живот.
А также он рассказывал, в каком виде картофель лучше всего для похудения.
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