Чи можна робити шашлик у лісі у 2024 році: які діють заборони

Чи можна відвідувати ліс

Під час воєнного стану повна заборона відвідування лісів населенням пішки та транспорті діє майже у всіх областях України.

Як повідомляє ДСНС України, відповідно до рішення обласних військових адміністрацій, заборона на відвідування лісів стосується таких областей, а саме: Волинської, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Миколаївської, Запорізької, Одеської, Харківської, Полтавської та Сумської.

Заборонено відвідування лісів і в Закарпатській, Херсонській і Рівненській областях, відповідно до рішень обласних адміністрацій.

У Львівській області, як повідомляє Мостиська міська рада, заборонено відвідування лісів Яворівського району.

Попри те, що заборони відвідувати інші ліси Львівської області пішки немає, у разі пожежної небезпеки може бути повна заборона відвідування лісу. Окрім того, окрема заборона може вводитися міською радою.

У Хмельницький області ліс відвідувати можна, проте лише пішки, в жодному разі не заходячи за попереджувальні знаки. Це зазначають у Хмельницький ОВА відповідно до наказу від 22.02.2022.

Як зазначено Тернопільською ОВА, в Тернопільській області населенню заборонено відвідування лісу пішки і на транспортних засобах у періоди високої пожежної небезпеки.

У Житомирській області відвідувати ліс пішки частково можна, проте не ближче, аніж за 30 км від кордону з Білоруссю. Крім цього, заборонено відвідування місць, що були окуповані: села Радча, Стара Радча, Нова Радча, Давидки, Грезля, Вільхова, Ровба, Тичків, Рубежівка Народицької селищної ради Коростенського району. Таку інформацію опублікувала Житомирська обласна державна адміністрація 4 липня 2023 року.

А от на відвідування облаштованих міських парків і більшості рекреаційних пунктів заборони немає, якщо вони відчинені і немає обмежувальних засобів.

В жодному разі не можна ігнорувати попереджувальні знаки і заходити на заборонену для відвідування територію, як і перебувати на вулиці під час комендантської години.

До того ж перед відвідуванням лісу необхідно додатково уточнити актуальні заборони, оскільки обмеження можуть змінюватися залежно від рівня пожежної небезпеки і рішення ОВА.

Чи можна розводити багаття

Згідно з чинними законодавством України, розведення багаття заборонено в лісах і паркових ділянках.

Окрім цього, забороняється залишати непогашені сірники та недопалки, залишати ганчір'я, просочене горючими речовинами, випалювати траву тощо.

За порушення вимог пожежної безпеки, відповідно до статті 77 КУпАП настає адміністративна відповідальність. Тож порушення карається штрафом від 1530 до 4590 грн (для громадян) і від 4590 до 15 300 грн для посадовців.

Що дозволено робити

Дозволено розпалювати вогонь лише в відкритих для відвідування зонах, на облаштованій для цього ділянці, за допомогою мангалу. Або ж на подвір'ї приватного будинку, дотримуючись норм пожежної безпеки.

До того ж в багатьох парках є спеціально облаштовані зони для шашлику, навіть з альтанками - іноді оренда місця платна, проте може й бути безкоштовною.

Дізнатися, де саме дозволено готувати шашлики, можна у адміністрації парку або голови територіальної громади.

Проте мангал варто ставити якомога далі від дерев і неодмінно гасити після себе полум'я, уникаючи потрапляння вогню на траву.