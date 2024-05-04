Можно ли делать шашлык в лесу в 2024 году: действующие запреты

Можно ли посещать лес

Во время военного положения полный запрет на посещение лесов населением пешком и транспорте действует почти во всех областях Украины.

Как сообщает ГСЧС Украины, согласно решению областных военных администраций, запрет на посещение лесов касается таких областей, а именно: Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Полтавской и Сумской.

Запрещено посещение лесов и в Закарпатской, Херсонской и Ровенской областях согласно решениям областных администраций.

Во Львовской области, как сообщает Мостиский городской совет, запрещено посещение лесов Яворивского района.

В Хмельницкой области лес посещать можно, но только пешком, ни в коем случае не заходя за предупредительные знаки. Это отмечают в Хмельницком ОВО в соответствии с приказом от 22.02.2022.

Как отмечено Тернопольской ОВА, в Тернопольской области населению запрещено посещение леса пешком и на транспортных средствах в периоды высокой пожарной опасности.

Несмотря на то, что запрета на посещение других лесов Львовской области пешком нет, в случае пожарной опасности может быть полный запрет на посещение леса. Кроме того, отдельный запрет может вводиться городским советом.

В Житомирской области посещать лес пешком частично можно, но не ближе, чем в 30 км от границы с Беларусью. Кроме этого, запрещено посещение мест, которые были под оккупацией: села Радча, Старая Радча, Новая Радча, Давыдки, Грезля, Ольхова, Ровба, Тычков, Рубежовка Народицкого поселкового совета Коростенского района. Такую информацию обнародовала Житомирская областная государственная администрация 4 июля 2023 года.

А вот на посещение обустроенных городских парков и большинства рекреационных пунктов запрета нет, если они открыты и нет ограничительных средств.

Ни в коем случае нельзя игнорировать предупреждающие знаки и заходить на запретную для посещения территорию, как и пребывать на улице во время комендантского часа.

К тому же, перед посещением леса необходимо дополнительно уточнить актуальные запреты, поскольку ограничения могут изменяться в зависимости от уровня пожарной опасности и решения ОВА.

Можно ли разводить костер

Согласно действующему законодательству Украины, разведение костра запрещено в лесах и парковых участках.

Кроме этого, запрещается оставлять непогашенные спички и окурки, оставлять тряпки, пропитанные горючими веществами, выжигать траву и т.д.

За нарушение требований пожарной безопасности, согласно статье 77 КУоАП, наступает административная ответственность. Так что нарушение карается штрафом от 1530 до 4590 грн (для граждан) и от 4590 до 15 300 грн для должностных лиц.

Что позволено делать

Разрешено разжигать огонь только в открытых для посещения зонах, на обустроенном для этого участке, с помощью мангала. Или же во дворе частного дома, соблюдая нормы пожарной безопасности.

К тому же во многих парках есть специально обустроенные зоны для шашлыка, даже с беседками - иногда аренда места платная, но может быть и бесплатной.

Узнать, где именно разрешено готовить шашлыки, можно у администрации парка или главы территориальной общины.

Однако мангал следует ставить как можно дальше от деревьев и непременно тушить после себя пламя, избегая попадания огня на траву.