UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можна "пропотіти" застуду: вся правда про пулярний метод лікування

Чи можна "пропотіти" та вилікуватись від застуди (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Попри сонце й тепло влітку також можна застудитись і провалятись у ліжку з температурою. Часто, щоб швидше одужати, люди намагаються "пропотіти" хворобу.

Про це повідомили в медичній спільноті "Бережи себе" в Instagram.

Вся правда про метод

Багато хто думає, якщо вкутатись якомога краще, пити гарячий чай із медом, закрити вікна та вдягнутись тепліше, то інфекція чи "токсини" вийдуть поступово з потом. 

Проте такий спосіб не тільки не допомагає, а й може нашкодити. Експерти кажуть, що основна функція потовиділення - охолодження тіла та виведення рідини.

Зокрема, якщо через зниження температури може ненадовго стати краще, то зневоднення - це саме те, чого, навпаки, потрібно уникати при хворобі.

Що робити при застуді

Перша і головна порада при застуді - пити багато води, але уникати кави й алкоголю, які лише сприяють зневодненню. 

Фізіологічно ніякі "токсини", а тим паче збудники інфекцій через шкіру вийти не можуть. З цією задачею успішно справляються печінка та нирки.

Тому, замість того, щоб виснажувати своє тіло дивними методами, краще дотримуватись таких правил:

  • пийте багато води
  • багато відпочивайте -  залишайся вдома, не перенось хворобу "на ногах"
  • сон та збалансоване харчування
  • провітрюйте і зволожуйте помешкання
  • зверніться до сімейного лікаря та дотримуйся його порад

Що не треба робити, якщо захворіли:

  • пити препарати з недоведеною ефективністю
  • приймати антибіотики "про всяк випадок"
  • закривати всі вікна та двері, не провітрювати приміщення, робити з кімнати "бункер" без доступу кисню
  • намагатися "випотіти" хворобу будь-яким способом

Додамо, що однією із найпоширеніших причин літньої застуди є різкі перепади температури. Особливо піддаються таким перепадам люди зі слабкою імунною системою.

Влітку різкі перепади температури трапляються у наступних випадках:

  • купання у водоймах
  • часте використання кондиціонера
  • якщо їсти морозиво та пити холодні напої
  • носіння теплого одягу в спеку

 

Раніше ми повідомляли, при яких симптомах ГРВІ потрібно одразу викликати швидку.

Також лікар називала найкращі ліки від болю в горлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
хворобилікаріОРВИ