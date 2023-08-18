Чи можна "пропотіти" застуду: вся правда про пулярний метод лікування

Попри сонце й тепло влітку також можна застудитись і провалятись у ліжку з температурою. Часто, щоб швидше одужати, люди намагаються "пропотіти" хворобу.
Про це повідомили в медичній спільноті "Бережи себе" в Instagram.
Багато хто думає, якщо вкутатись якомога краще, пити гарячий чай із медом, закрити вікна та вдягнутись тепліше, то інфекція чи "токсини" вийдуть поступово з потом.
Проте такий спосіб не тільки не допомагає, а й може нашкодити. Експерти кажуть, що основна функція потовиділення - охолодження тіла та виведення рідини.
Зокрема, якщо через зниження температури може ненадовго стати краще, то зневоднення - це саме те, чого, навпаки, потрібно уникати при хворобі.
Перша і головна порада при застуді - пити багато води, але уникати кави й алкоголю, які лише сприяють зневодненню.
Фізіологічно ніякі "токсини", а тим паче збудники інфекцій через шкіру вийти не можуть. З цією задачею успішно справляються печінка та нирки.
Тому, замість того, щоб виснажувати своє тіло дивними методами, краще дотримуватись таких правил:
Що не треба робити, якщо захворіли:
Додамо, що однією із найпоширеніших причин літньої застуди є різкі перепади температури. Особливо піддаються таким перепадам люди зі слабкою імунною системою.
Влітку різкі перепади температури трапляються у наступних випадках:
Раніше ми повідомляли, при яких симптомах ГРВІ потрібно одразу викликати швидку.
Також лікар називала найкращі ліки від болю в горлі.