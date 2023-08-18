Можно ли "пропотеть" простуду: вся правда о популярном методе лечения

Вся правда о методе

Многие думают, если укутаться как можно лучше, пить горячий чай с медом, закрыть окна и одеться потеплее, то инфекция или "токсины" выйдут постепенно с потом.

Однако такой способ не только не помогает, но и может навредить. Эксперты говорят, что основная функция потоотделения - охлаждение тела и выведение жидкости.

В частности, если из-за понижения температуры может ненадолго стать лучше, то обезвоживание - это именно то, чего, наоборот, нужно избегать при болезни.

Что делать при простуде

Первый и главный совет при простуде - пить много воды, но избегать кофе и алкоголя, которые только способствуют обезвоживанию.

Физиологически никакие "токсины", а тем более возбудители инфекций через кожу выйти не могут. С этой задачей успешно справляются печень и почки.

Поэтому вместо того, чтобы истощать свое тело странными методами, лучше соблюдать следующие правила:

пейте много воды

много отдыхайте - оставайся дома, не переносите болезнь "на ногах"

сон и сбалансированное питание

проветривайте и увлажняйте квартиру

обратитесь к семейному врачу и следуй его советам

Что не нужно делать, если заболели:

пить препараты с недоказанной эффективностью

принимать антибиотики "на всякий случай"

закрывать все окна и двери, не проветривать помещение, делать из комнаты "бункер" без доступа кислорода

пытаться "выпотеть" болезнь любым способом

Добавим, что одной из распространенных причин летней простуды являются резкие перепады температуры. Особенно подвержены таким перепадам люди со слабой иммунной системой.

Летом резкие перепады температуры встречаются в следующих случаях: