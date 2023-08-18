Можно ли "пропотеть" простуду: вся правда о популярном методе лечения

Несмотря на солнце и тепло летом, можно простудиться и проваляться в постели с температурой. Часто, чтобы быстрее поправиться, люди пытаются "пропотеть" болезнь.
Об этом сообщили в медицинском сообществе "Бережи себе" в Instagram.
Многие думают, если укутаться как можно лучше, пить горячий чай с медом, закрыть окна и одеться потеплее, то инфекция или "токсины" выйдут постепенно с потом.
Однако такой способ не только не помогает, но и может навредить. Эксперты говорят, что основная функция потоотделения - охлаждение тела и выведение жидкости.
В частности, если из-за понижения температуры может ненадолго стать лучше, то обезвоживание - это именно то, чего, наоборот, нужно избегать при болезни.
Первый и главный совет при простуде - пить много воды, но избегать кофе и алкоголя, которые только способствуют обезвоживанию.
Физиологически никакие "токсины", а тем более возбудители инфекций через кожу выйти не могут. С этой задачей успешно справляются печень и почки.
Поэтому вместо того, чтобы истощать свое тело странными методами, лучше соблюдать следующие правила:
Что не нужно делать, если заболели:
Добавим, что одной из распространенных причин летней простуды являются резкие перепады температуры. Особенно подвержены таким перепадам люди со слабой иммунной системой.
Летом резкие перепады температуры встречаются в следующих случаях:
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