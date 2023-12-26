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Чи можна вилікувати ГРВІ тільки чаями? Відповідь інфекціоніста

Вівторок 26 грудня 2023 19:32
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Чи можна вилікувати ГРВІ тільки чаями? Відповідь інфекціоніста Чи допомагають чаї при лікуванні ГРВІ (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Євген Дубровський

ГРВІ часто лікують трав'яними чаями, бо начебто вони допомагають одужати і при цьому не шкодять печінці, так як медикаменти. Але чи дійсно цього достатньо, щоб позбутися хвороби?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію інфекціоніста Ігоря Дубровського у Facebook.

Що треба знати про лікування ГРВІ

"Ми всі різні. Для одних ГРВІ - це просто неприємний епізод дискомфорту, який триває декілька днів. Для інших - серйозне випробування, яке потребує напруження всіх сил та неабиякої витримки", - пише Дубровський.

Він наголошує, що люди хворіють по-різному, тому й рекомендації для пацієнтів не можуть бути однаковими.

"Що рекомендувати, коли зараз масово хворіють на респіраторні захворювання? Для більшості вистачить спокою, чашки чаю з ромашкою та гарної книги на пару днів. Але не всім", - каже Дубровський.

Лікар пояснює, що люди, які мають супутні хронічні захворювання хворіють важче. І тут в арсенал лікування додаються різні препарати - протикашльові, жарознижуючі, при грипі чи ковіді доцільно приймати противірусні. Іноді й антибіотики - при бактеріальних ускладненнях.

"Дуже важливо при важкому ГРВІ підтримувати супутні стани - діабетики, гіпертоніки, астматики та інші. У першу чергу мають сконцентрувати увагу саме на своїх головних проблемах - цукор, тиск, стан бронхів, стан судин тощо. Саме тут криється ефект успішного лікування", - додає інфекціоніст.

Дубровський зазначає, що лікування ГРВІ для непростих пацієнтів має бути комплексним й зорієнтованим саме не їхній стан.

Чи є висока температура ознакою гарного імунітету

"Імунітет має бути нормальним, а не потужним. Таким, що забезпечує одужання без важкого затяжного періоду або ускладнень. Найкращий імунітет - це коли ми взагалі не будемо часто хворіти, навіть, коли на нас чхають чи кашляють", - каже Дубровський.

Він додає, якщо імунітет заслабкий, температура невисока, адекватної відповіді організму на патоген немає - то є ризик "затягування" процесу або ускладнень.

"Найстрашніше в респіраторних захворюваннях, це не самі віруси, а неконтрольована імунна реакція", - додає лікар.

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