Можно ли принимать противовирусные препараты для профилактики ОРЗ: ответ вас удивит
Медики постоянно предостерегают украинцев от самолечения, но до сих пор многие самовольно назначают себе препараты. Одними из наиболее распространенных случаев является прием противовирусных для профилактики острых респираторных заболеваний.
О том, помогают ли эти средства предотвратить ОРЗ, в интервью РБК-Украина рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, Заслуженный врач Украины Сергей Крамарев.
Можно ли принимать противовирусные для профилактики
"Если говорить о современных препаратах, то есть противовирусные препараты прямого действия (действующие непосредственно на вирус-возбудитель) только против гриппа и COVID-19. Против других респираторных инфекций противовирусных препаратов прямого действия нет", - говорит профессор.
Он отмечает, что есть препараты опосредованного действия, способствующие тому, чтобы организм боролся с вирусом.
"Например, это препараты, которые повышают синтез интерферона, секреторных иммуноглобулинов А. Эти препараты часто ошибочно называют противовирусными, но они только активируют иммунную систему в случае поражения возбудителем заболевания. И для профилактики их применять не следует - они предназначены только для лечения", - объясняет Крамарев.
Что сделать, чтобы меньше болеть
Врач советует позаботиться о витаминизированном питании и, по возможности, надо избегать больших скоплений людей в холодный период года.
Также Крамарев отмечает, что для профилактики рекуррентных респираторных инфекций важной мерой является вакцинация. Поэтому советует придерживаться Национального календаря профилактических прививок.
"Другое направление профилактики - применение бактериальных лизатов, которые еще называют оральными вакцинами. Эти препараты содержат антигены возбудителей, вызывающих респираторные заболевания. В ответ на антигены в организме вырабатываются антитела, и так формируется защита. Однако в отличие от традиционных вакцин, эта защита непродолжительна", - говорит врач.
Бактериальные лизаты рекомендуют применять дважды в год - осенью и весной, когда больше всего заболеваний, вызванных респираторными инфекциями.
"Есть и практика применения респираторных пробиотиков. В их состав входит микрофлора, которая содержится в полости рта и верхних дыхательных путях здоровых людей. Эти бактерии способствуют тому, что патогенное действие возбудителей, вызывающих респираторные инфекции, не реализуется", - отмечает Крамарев.
Детям рекомендуют принимать витамин C, а также D, если его дефицит подтвержден лабораторными анализами.
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