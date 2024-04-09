Чи можна приходити у кафе з власним посудом? Ви здивуєтеся, коли дізнаєтесь відповідь

Чи варто приходити в кафе з власним посудом

У деяких закладах можна купувати каву та чай на виніс у власний посуд, відмовившись від одноразового, заохочуючи покупців різноманітними знижками та бонусами.

Оператори ринку зобов’язані забезпечувати дотримання гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу, що регламентовано статтею 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Однак, відповідно до пункту 7.4 Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами продаж безалкогольних та слабоалкогольних напоїв здійснюють на винос, на розлив у посуд споживачів, а також для споживання на місці.

Коли не можна так продавати напої

Продаж напоїв на розлив дозволяється тільки в чистий посуд.

Тому продавці несуть відповідальність за дотримання гігієнічних вимог, в тому числі за належну якість і чистоту посуду, в якому відпускаються напої.

Важливо, якщо чистота власного посуду споживача викликає сумніви, то продавець має право відмовити у продажі напоїв в цю тару.

Мінуси їжі на винос

Мінусом є те, що деякі страви можуть втратити свій зовнішній вигляд, поки клієнт транспортує їх.

Страви повинні мати якісне пакування, важливо, аби вони не пошкодились, поки споживач транспортує їх до місця трапези.

Ті позиції, які клієнту не вдасться транспортувати цілими, краще взагалі вилучити. А пакування використовувати лише перевірене в екстремальних умовах.

До того ж кожен клієнт закладу ресторанного господарства повинен мати можливість ознайомитись з меню.

Не забувайте також, що права споживача передбачають отримання достовірної інформації та її виконання. Якщо в меню сказано, що салат важить 150 грамів, саме стільки салату має принести офіціант. Якщо у відвідувача виникли сумніви, він має право скористатися контрольними вагами, що знаходяться у закладі.