Сік чи кислота? На Закарпатті дівчина випила напій у кафе та отримала опік язика та шлунка

На Закарпатті 22-річна дівчина опинилася у лікарні після того, як випила напій у кафе. Вона отримала опіки язика, стравоходу та шлунка після ковтка бузинного напою. Її чоловік теж обпік губи та язик.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ТСН.

Деталі скандалу

На відео з камер спостереження ресторану можна побачити, як офіціантка несе замовлення за столик, дві пляшки напою та склянки. Дівчина робить кілька ковтків і у сльозах вибігає.

"Це була якась кислота", - розповів чоловік постраждалої Віктор Шванда.

22-річна Катерина Пухниченко - це його дружина, зараз вона у реанімації з обпаленою язиком, стравоходом та шлунком. Сам чоловік отримав легші опіки, тому що випив із склянки зовсім небагато.

У закладі запевняють, що напій був у заводських пляшках, і їх у кафе ніхто не відкривав.

"Відкрила блок, він був повністю закритий. Взяла звідти дві пляшечки і принесла людям. Будь-який сік, окрім літрового, подається людям у закритому вигляді та окремо подається склянка", - повідомила офіціантка із закладу.

Чоловік постраждалої також підтвердив, що пляшки було закрито.

Що говорити виробник

У компанії, яка виготовляє сік із бузини - все спростовують.

"Жодної помилки з нашого боку не може бути. Під час технологічного виготовлення цієї продукції неможливо виготовити одну банку окремо. Якби це була серійна помилка, вона б давно вже випливла", - розповів директор компанії з виробництва напою Ярослав Фуглевіч.

За його словами, продукцію реалізують не лише в Україні, а й у Європі та Сполучених Штатах. Вона має сертифікати якості.

Потерпіле подружжя звернулося до поліції, там відкрило виробництво. Тепер пара чекає на результати експертизи тих же пляшок, з яких вони пили.