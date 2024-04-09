Можно ли приходить в кафе с собственной посудой? Вы удивитесь, когда узнаете ответ

Стоит ли приходить в кафе с собственной посудой

В некоторых заведениях можно покупать кофе и чай на вынос в собственную посуду, отказавшись от одноразового, поощряя покупателей разнообразными скидками и бонусами.

Операторы рынка обязаны обеспечивать соблюдение гигиенических требований к пищевым продуктам на всех стадиях их производства и обращения, что регламентировано статьей 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов".

Однако, согласно пункту 7.4 Правил розничной торговли продовольственными товарами, продажу безалкогольных и слабоалкогольных напитков осуществляют на вынос, на разлив в посуду потребителей, а также для потребления на месте.

Когда нельзя так продавать напитки

Продажа напитков на разлив разрешается только в чистую посуду.

Поэтому продавцы несут ответственность за соблюдение гигиенических требований, в том числе за надлежащее качество и чистоту посуды, в которой отпускаются напитки.

Важно, если чистота собственной посуды потребителя вызывает сомнения, продавец имеет право отказать в продаже напитков в эту тару.

Минусы еды на вынос

Минусом является то, что некоторые блюда могут потерять внешний вид, пока клиент транспортирует их.

Блюда должны иметь качественную упаковку, важно, чтобы они не повредились, пока потребитель транспортирует их к месту трапезы.

Те позиции, которые клиенту не удастся транспортировать целиком, лучше вообще извлечь. А упаковку использовать только проверенную в экстремальных условиях.

К тому же, каждый клиент заведения ресторанного хозяйства должен иметь возможность ознакомиться с меню.

Не забывайте также, что права потребителя предполагают получение достоверной информации и ее исполнение. Если в меню говорится, что салат весит 150 граммов, именно столько салата должен принести официант. Если у посетителя возникли сомнения, он имеет право воспользоваться находящимися в заведении контрольными весами.