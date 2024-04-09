Можно ли приходить в кафе с собственной посудой? Вы удивитесь, когда узнаете ответ

Сохранение окружающей среды и уменьшение использования изделий из пластика - важная проблема. Поэтому некоторые кофейни предлагают потребителям покупать напитки в собственную посуду.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужба.
В некоторых заведениях можно покупать кофе и чай на вынос в собственную посуду, отказавшись от одноразового, поощряя покупателей разнообразными скидками и бонусами.
Операторы рынка обязаны обеспечивать соблюдение гигиенических требований к пищевым продуктам на всех стадиях их производства и обращения, что регламентировано статьей 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов".
Однако, согласно пункту 7.4 Правил розничной торговли продовольственными товарами, продажу безалкогольных и слабоалкогольных напитков осуществляют на вынос, на разлив в посуду потребителей, а также для потребления на месте.
Продажа напитков на разлив разрешается только в чистую посуду.
Поэтому продавцы несут ответственность за соблюдение гигиенических требований, в том числе за надлежащее качество и чистоту посуды, в которой отпускаются напитки.
Важно, если чистота собственной посуды потребителя вызывает сомнения, продавец имеет право отказать в продаже напитков в эту тару.
Минусом является то, что некоторые блюда могут потерять внешний вид, пока клиент транспортирует их.
Блюда должны иметь качественную упаковку, важно, чтобы они не повредились, пока потребитель транспортирует их к месту трапезы.
Те позиции, которые клиенту не удастся транспортировать целиком, лучше вообще извлечь. А упаковку использовать только проверенную в экстремальных условиях.
К тому же, каждый клиент заведения ресторанного хозяйства должен иметь возможность ознакомиться с меню.
Не забывайте также, что права потребителя предполагают получение достоверной информации и ее исполнение. Если в меню говорится, что салат весит 150 граммов, именно столько салата должен принести официант. Если у посетителя возникли сомнения, он имеет право воспользоваться находящимися в заведении контрольными весами.
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