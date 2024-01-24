Чи можна придушувати позіхання? Лікарі попередили, що це небезпечно

Що позіхання робить із тілом

У середньому позіхання триває п'ять секунд. Фізіологічні особливості позіхання були виявлені в одному з досліджень і виявилося, що частота серцевих скорочень значно збільшується на піку позіхання і ще більше збільшується протягом 15 секунд після позіхання. Те саме стосується і провідності шкіри.

Більшість епізодів позіхання відбувалися під час занять з низьким рівнем взаємодії, таких як семінари, навчання, керування автомобілем або перегляд телевізора.

Швидші та інтерактивні дії, такі як прибирання, приготування їжі, прибирання, розмова тощо - рідше асоціювалися з епізодами позіхання. Це зміцнило висновок дослідників, що позіхання служить для збудження або стимуляції, тому за позіханням слідує вища активація мозку.

Ще в одному дослідженні вчені встановили, що більшість позіхів у шимпанзе сталися під час виконання будь-якої діяльності. Лише в дуже поодиноких випадках позіхання супроводжувалося сонливістю: це рідко відбувалося безпосередньо перед сном або відразу після пробудження.

Дослідження на щурах показало, що позіхання має охолодну дію на ділянки мозку. Відповідно до цього, температура підвищується протягом трьох хвилин перед позіханням, а потім значно падає, поки не повертається до вихідної температури - до трьох хвилин по тому.

Чи варто придушувати позіхання

Згідно з дослідженням 2018 року, позіхання пов'язане з нападами мігрені.

Однак загальновизнано, що позіхання, якщо воно не відбувається частіше одного разу на хвилину, навіть якщо воно сприймається як дратівливе, не вказує на медичну причину і, отже, не є шкідливою для здоров'я.

А як щодо придушення цієї потреби? У гіршому випадку позіхання сприймається іншою людиною як незацікавленість або навіть неповагу, тому іноді має сенс придушити позіхання.

Як і у разі придушення чхання, питання тут у тому, чи може часте придушення позіхання бути шкідливим.

Геллап, молодший професор психології, який провів безліч досліджень феномена позіхання, також вважає, що мета позіхання - охолодити мозок. "Це змінює частоту та температуру припливу крові до мозку".

На думку Геллапа, ранкове та вечірнє позіхання можна пояснити тим, що в ці два моменти температура тіла найвища.

Тому він розглядає позіхання як інструмент, що допомагає плавно перейти від неспання до сну і навпаки.

Якийсь час вважалося, що позіхання призначене для очищення легень від повітря з низьким вмістом кисню і, таким чином, збільшення насичення киснем мозку.

Однак це припущення було відкинуто після того, як у дослідженні, в якому учасникам доводилося вдихати повітряні суміші різного складу, не вдалося виявити помітних відмінностей у поведінці під час позіхання.

Інша теорія полягає в тому, що позіхання покликане зменшити тиск на вуха. Крім свідомого вирівнювання тиску шляхом затискання носа і сморкання в нього, позіхання - це несвідоміший спосіб зменшити тиск на вуха під час зльоту та посадки в літаку.

Позіхання заразне. Це відомо. Якщо хтось почне позіхати поруч із вами, у вашому полі зору, вам буде непросто не приєднатися. Іноді достатньо, щоб хтось позіхнув по телевізору, щоб ви заговорили про позіхання або навіть щоб прочитали про позіхання тут, у цій статті.

Існують клінічні, нейробіологічні та психологічні докази, що пов'язують заразливу позіхання з міжособистісним співчуттям. Дослідницька група з Італії провела рік, вивчаючи, як різні фактори впливають на ймовірність зараження, викликану позіханням.

Наприклад, вони перевіряли, чи впливають і якою мірою походження, стать або певні характеристики позіхання у позіхаючих та інших людей, а також угоди між ними на прийняття позіхання.

У результаті лише фактор "соціальні зв'язки" міг передбачити появу позіхання. Позіхання родичів була найзаразливішою.

Міллен та Андерсон виявили, що діти значною мірою несприйнятливі до заразного позіхання до досягнення шкільного віку. Заразливе позіхання можна було спостерігати лише у дітей віком чотирьох-п'яти років.

Інша дослідна група змогла показати, що люди, які страждають на шизофренію, також значно рідше заражаються через позіхання інших людей.

Як люди пригнічують позіхання

Відповідно до теорії охолодження, найкращий спосіб успішно придушити позіхання - це покласти на голову підставку, що охолоджує. Згідно з дослідженням 2019 року, при розміщенні на шиї охолоджуючої подушки з температурою близько 4 градусів за Цельсієм епізоди позіхання в учасників дослідження скоротилися втричі порівняно з тими, хто отримав грілку.

Але, на думку Геллапа, глибокий вдих і видих через ніс також призводить до охолодження лобової кори. В іншому дослідженні йому також вдалося довести, що жування гумки зменшує потребу позіхати.

А професор Роберт Р. Провайн з Університету Меріленду також радить глибоко дихати через ніс. На думку нейробіолога та психолога, це допомагає лише на обмежений час. У якийсь момент позіхання все ж таки з'являється.