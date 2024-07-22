Чи можна погладшати, вживаючи багато солі: тренер Мандзяк відповів

Чи впливає сіль на вагу

За словами тренера, люди дуже люблять калорійну їжу та не дуже люблять фізичні вправи.

"Харчова промисловість прекрасно проінформована вроджену любов людей до солоного. Великі корпорації, розробляючи рецептуру чергового ультрапереробленого продукту харчування, шукають так звану "точку блаженства" - таку концентрацію і пропорцію солі, цукру і жиру, щоб люди пищали від насолоди", - розказав Віктор.

Тренер зазначив, якщо довго їсти пересолену їжу., то вона перестає здаватись пересоленою.

"Смакові рецептори в ротовій порожнині в результаті бомбардування натрій-хлором "притуплюються". Так на ринку появляється пересолена їжа, але цього вже давно ніхто не помічає - в пересічної людини знижена смакова чутливість", - зазначив експерт.

Тому зовсім не дивно, що при добовій нормі натрію менше 2300 мг, середній американець споживає 3232 мг, зазначає Мандзяк.

З "притупленим" відчуттям солоного, нормальна їжа здається прісною. Овочі не смакують, гречка прісна.

"Людина або починає натуральну їжу щедро посипати сіллю (є люди, які досолюють за господинею, навіть не пробуючи!), або просто відмовляються їсти натуральну цільну їжу, повністю переходячи на ультраперероблені снеки і ковбаси, які більш калорійні, більш смачні, які хочеться їсти ше, ше і ше, не важливо, голодний ти, чи ситий. От тут і зв'язок солі (а точніше "сольової крайності") з розширенням талії", - пояснив Віктор.

Як їсти менше солоного?

Добова норма кухонної солі - до 5 грамів. Намагайтеся споживати цільні продукти, а не ультраперероблені.

Мінімізуючи таку їжу в раціоні - ви знизите дозу солі в раціоні, знизите калорійність раціону, зробите своє харчування більш здоровим.