Чи можна піти працювати в IT без досвіду і на яку з/п можна розраховувати

На яку роботу в IT можуть розраховувати люди без освіти та досвіду

Згідно з даними великих сайтів з пошуку роботи, у людей без досвіду та освіти сьогодні є непогані шанси влаштуватися на роботу з хорошою зарплатнею в цій сфері.

Помічник керівника

Помічнику керівника чи секретарю пропонують працювати в таких містах, як Київ, Львів, Хмельницький тощо. Роботодавці готові платити від 10 до 30 тисяч гривень в місяць. Також обіцяють безкоштовне навчання, а деякі роботодавці готові оплачувати стажування.

SMM-менеджер чи контентмейкер

Також в різних українських містах шукають smmників або контентмейкерів. До цього ж роботодавці готові взяти без досвіду та навчати. Суть роботи: слідкувати за трендами, здійснювати фото та відеозйомку та розміщувати готовий контент в соцмережі. За подібну роботу готові платити від 11 до 20 тисяч гривень.

Фахівець з технічної підтримки

Також є не так багато пропозицій влаштуватися на роботу фахівцем з техпідтримки. Основні завдання - це допомагати в телефонному режимі клієнтам у вирішенні організаційних, фінансових та технічних питань в рамках компетенції компанії. Роботодавці готові навчати, оплачувати стажування та платити від 10 до 30 тисяч гривень.

Технік з підключення інтернету

Людям без досвіду та освіти також пропонують опанувати цю професію.Основні завдання техніків - це проведення підключення до інтернету та усунення несправностей, пов'язаних з цим. Працівникам готові платити від 14 до 25 тисяч.